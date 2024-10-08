"Плює в обличчя всім": Кротевич розкритикував вище військове командування і депутатів

За словами підполковника НГУ, російські військовополонені в Україні отримують 1500 грн зарплати, тоді як українські курсанти-військовослужбовці — від 620 до 790 грн.

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Начальник штабу бригади НГУ "Азов" підполковник Богдан Кротевич розкритикував вище військове командування та українських депутатів через низькі зарплати курсантів-військовослужбовців. Своєю думкою офіцер поділився у себе в Telegram.

Він заявив, що дізнався про те, що Бєлгородська область Росії виплачуватиме 31 тисячу доларів підйомних тим, хто підпише контракт із ЗС РФ. Крім того, він заявив, що російські військовополонені в Україні отримують 1500 грн зарплати, тоді як українські курсанти-військовослужбовці — від 620 до 790 грн.

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"Уже не знаю, як можна продовжувати так низько і безпринципно плювати на своє населення і військовослужбовців, які фактично дають усім українцям право на існування. Щоразу, коли я впевнений, що нічого в цьому світі мене більше не здивує — або політики, або вище військове керівництво просто ніби каже "холд май бір" (з англійської "потримай моє пиво", — ред.), і плює в обличчя всім військовим в першу чергу", — написав він.

За його словами, немає тих, хто серйозно бореться за розв'язування проблеми з відповідальністю вищого військового керівництва, а також тих, хто глобально береться за боротьбу захисту інтересів і престижу курсантів-військовослужбовців.

"Так, є невеликі групи самих курсантів, які борються самі за себе, зокрема й окремі військовослужбовці, однак ресурсів (зокрема медійного) їм не вистачає", — зазначив Кротевич.

Також він закликав усіх, хто готовий розв'язати проблему з курсантами, написати йому в "особисті повідомлення".

Нагадаємо, 23 червня начштабу бригади "Азов" звернувся до ДБР із заявою для розслідування дій військового генерала Юрія Содоля. Він зазначав, що 99% військових "розуміють, про кого йдеться, і більшість цієї людини ненавидять".

Пізніше The Washington Post повідомив, що отримав доступ до самої заяви. У ній Кротевич зазначив, що Содоль не провів "жодної години" в Маріуполі і намагався відправити в наступ бригаду без необхідних боєприпасів.

Уже 26 червня Кротевич повідомив, що ДБР надіслало йому відповідь, однак він нею залишився "незадоволений". Він закликав військових не боятися давати свідчення проти Содоля, зокрема й непублічні.