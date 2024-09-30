Суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження проти генерала Содоля, — Кротевич

ДБР зобов'язані внести відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ухвали суду протягом 24 годин за "недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки".

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Київський апеляційний суд зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочати кримінальне провадження проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерала Юрія Содоля. Про це повідомив начальник штабу бригади "Азов" підполковник Богдан Кротевич.

"Сьогодні Київський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Мєлєшак О.В. від 19 серпня 2024 року у справі №761/24500/24 провадження №1-кс/761/15750/24 та постановив нову Ухвалу", — написав військовий.

В ухвалі суду йдеться про те, що ДБР зобов’язані внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України).

"Це — великий крок вперед, але ще не перемога", — прокоментував рішення суду Кротевич.

Скарга Кротевича на Содоля: що відомо

23 червня начштабу бригади "Азов" звернувся до ДБР із заявою для розслідування дій військового генерала. Він зазначав, що 99% військових "розуміють, про кого йдеться, і більшість цю людину ненавидять".

Пізніше The Washington Post повідомив, що отримав доступ до самої заяви. У ній Кротевич зазначив, що Содоль не провів "жодної години" у Маріуполі та намагався відправити в наступ бригаду без необхідних боєприпасів.

26 червня Кротевич повідомив, що ДБР надіслало йому відповідь, однак він нею залишився "незадоволеним". Він закликав військових не боятися давати свідчення проти Содоля, зокрема й непублічні.

Нагадаємо, 24 червня президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Його замінив бригадний генерал Андрій Гнатов.

Також звинувачення в бік генерала Юрія Содоля лунали з боку нардепки Мар’яни Безуглої. На її думку, саме він відповідальний за втрату позицій в районі Торецька.