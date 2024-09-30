Суд обязал ГБР открыть уголовное производство против генерала Содоля, — Кротевич

ГБР обязаны внести сведения в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с постановлением суда в течение 24 часов за "халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия".

Related video

Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) начать уголовное производство против экс-командующего Объединенных сил ВСУ, генерала Юрия Содоля. Об этом сообщил начальник штаба бригады "Азов" подполковник Богдан Кротевич.

"Сегодня Киевский апелляционный суд отменил постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева Мелешак А. В. от 19 августа 2024 года по делу №761/24500/24 производство №1-кс/761/15750/24 и принял новое Постановление", — написал военный.

В постановлении суда говорится о том, что ГБР обязаны внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

"Это — большой шаг вперед, но еще не победа", — прокомментировал решение суда Кротевич.

Жалоба Кротевича на Содоля: что известно

23 июня начштаба бригады "Азов" обратился в ГБР с заявлением для расследования действий военного генерала. Он отмечал, что 99% военных "понимают, о ком идет речь, и большинство этого человека ненавидят".

Позже The Washington Post сообщил, что получил доступ к самому заявлению. В нем Кротевич отметил, что Содоль не провел "ни одного часа" в Мариуполе и пытался отправить в наступление бригаду без необходимых боеприпасов.

26 июня Кротевич сообщил, что ГБР направило ему ответ, однако он им остался "недоволен". Он призвал военных не бояться давать показания против Содоля, в том числе и непубличные.

Напомним, 24 июня президент Владимир Зеленский уволил Юрия Содоля с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Его заменил бригадный генерал Андрей Гнатов.

Также обвинения в сторону генерала Юрия Содоля звучали со стороны нардепа Марьяны Безуглой. По ее мнению, именно он ответственен за потерю позиций в районе Торецка.