"Пьянствовал в Одессе": Безуглая обвинила генерала Содоля в прорыве ВС РФ возле Торецка
Командующий Объединенными силами, по мнению народной депутатки, допустил ряд стратегических ошибок по защите позиций ВСУ. Во время прорыва ВС РФ на этом участке фронта он якобы отдыхал с друзьями в ресторане, заявляет Марьяна Безуглая.
Продвижение российских войск в направлении Торецка Донецкой области стало возможным из-за действий командующего Объединенными силами ВСУ и по совместительству руководителя оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) "Хортица" Юрия Содоля. Такое мнение выразила народный депутат Марьяна Безуглая.
Политик обвиняет командующего в "очередном преступлении" — ВСУ лишились позиций, которые были заняты с 2014 года. Причем разведка предупреждала о таком сценарии.
"За сутки до возможного прорыва Содоль снимает с места бригаду и заводит подразделение, уже понесшее потери и имеющее пониженную боеспособность. События развиваются так, что недалеко до выхода на трассу. Подготовленных фортификаций снова нет! Бои в Шумах", — обозначила политик свою позицию.
Далее Марьяна Безуглая пишет, что во время прорыва российской армии в направления города Торецк Юрий Содоль "пьянствовал в ресторане "Облака" в Одессе".
"По моей информации, во время пропущенного прорыва на Торецк, руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал… Отправляю соответствующий запрос относительно его командировок", — сообщила нардеп и прикрепила к посту фотографию командующего в компании других лиц.
Командование Объединенных Сил ВСУ и ОСГВ "Хортица" не комментировали информацию, которую обнародовала Безуглая.
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