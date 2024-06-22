ВС РФ продвинулись на самом горячем участке фронта: где продолжаются ожесточенные бои (карта)

Оккупанты развили успех в районе Карловки и Уманского Донецкой области. По словам лейтенанта ВСУ "Алекса", противник пытается продолжить движение дальше.

Related video

На Покровском направлении Донецкой области продолжаются очень тяжелые бои. В районе Карловки и Уманского Вооруженные силы Российской Федерации развили успех. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале.

"Очень тяжелые бои на Покровском направлении в Карловке и районе Уманского", — сказал "Алекс".

Он отметил, что в последние дни российские оккупанты смогли развить немалый успех на этих участках фронта и пытаются продолжать двигаться дальше. В частности, в Карловке бои продолжаются в центре населенного пункта.

Что происходит на Покровском направлении: данные Генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ, самая горячая обстановка на Покровском направлении. Оккупанты не оставляют попыток вклиниться в украинские боевые порядки в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Евгеновки, Сокола и Новоселовки Первой.

В течение 21 июня враг наибольшую активность сохранял со стороны Очеретино, там произошло две трети всех боевых столкновений. Всего на Покровском направлении произошло 36 атак, однако украинские бойцы проводить стабилизационные действия.

Напомним, 20 июня военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что ВС РФ вошли в село Карловка на Покровском направлении. По его словам, противник контролирует 50% населенного пункта.

18 июня военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал, что командование РФ в ближайшее время решит, в каком из четырех направлений под Покровском Донецкой области будет расширять наступление. Для этого оккупанты собрали войска и технику.