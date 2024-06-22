ЗС РФ просунулися на найгарячішій ділянці фронту: де тривають запеклі бої (карта)

Окупанти розвинули успіх у районі Карлівки та Уманського Донецької області. За словами лейтенанта ЗСУ "Алекса", противник намагається продовжити рух далі.

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На Покровському напрямку Донецької області тривають дуже важкі бої. В районі Карлівки та Уманського Збройні сили Російської Федерації розвинули успіх. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі.

"Дуже важкі бої на Покровському напрямку в Карлівці та районі Уманського", — сказав "Алекс".

Він зауважив, що останніми днями російські окупанти змогли розвинути чималий успіх на цих ділянках фронту та намагаються продовжувати рухатися далі. Зокрема, в Карлівці бої тривають у центрі населеного пункту.

Що відбувається на Покровському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За повідомленням Генштабу ЗСУ, найгарячіша обстановка на Покровському напрямку. Окупанти не полишають спроб вклинитися в українські бойові порядки в районі Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Євгенівки, Сокола та Новоселівки Першої.

Протягом 21 червня ворог найбільшу активність зберігав з боку Очеретиного, там відбулося дві третини всіх бойових зіткнень. Всього на Покровському напрямку відбулося 36 атак, проте українські бійці проводити стабілізаційні дії.

Нагадаємо, 20 червня військовослужбовець ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що ЗС РФ увійшли в село Карлівка на Покровському напрямку. За його словами, противник контролює 50% населеного пункту.

18 червня військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець розповів, що командування РФ найближчим часом вирішить, у якому з чотирьох напрямків під Покровськом Донецької області розширюватиме наступ. Для цього окупанти зібрали військо та техніку.