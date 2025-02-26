"Строгий і вимогливий": Богдан "Тавр" Кротевич йде з "Азову" (фото)

Понад 10 років життя "Тавр" присвятив "Азову" та захисту України. Він пройшов російський полон, координував дії під час контрнаступів, пройшовши шлях від піхотинця до командира взводу.

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Підполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу "Азову". Про це повідомляється на сторінках бригади у соцмережах.

Командування та особовий склад 12-ї бригади НГУ подякувало "Тавру" за понад 10 років відданої служби.

Кротевич був частиною "Азову" з 2014 року, пройшовши шлях від піхотинця до командира взводу.

"Строгий і вимогливий, він завжди прагнув найвищого рівня дисципліни та підготовки", — зазначила пресслужба "Азову".

"Тавр" брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС. У 2021 році Богдан Кротевич очолив штаб "Азову". Після початку великої війни він брав участь в управлінні обороною Маріуполя, ставши надійним помічником командира.

Під час оборони Маріуполя навесні 2022 року "Тавр" разом з побратимами потрапив у російський полон, повернувшись з нього у вересні.

Після цього воїн розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його масштабування до 12-ої бригади "Азов". "Тавр" взяв участь у розширенні бригади і координував бої на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року, а також докладав зусиль задля успішної оборони та контрнаступальних дій "Азову" на Кремінському та Торецькому напрямках.

Богдан Кротевич не лише брав участь у військових діях, а й зробив внесок у реформування української армії, надихаючи цивільних долучатися до війська.

""Азов" сформував мене, в першу чергу, як чоловіка та патріота своєї держави, за що я завжди буду вдячний підрозділу та всьому його колективу", — зазначив "Тавр".

В "Азові" додали, що Богдан "Тавр" Кротевич завжди буде невідʼємною частиною їхньої родини.

У бригаді не уточнили причин, чому він йде.

Богдан "Тавр" Кротевич

Нагадаємо, "Тавр" розкритикував військове керівництво та депутатів.

Також Фокус писав про критику "Тавром" дій генерал-лейтенанта Содоля.