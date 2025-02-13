В бюджете средства не заложены: где взять деньги на проект "Контракт 18-24" и выплаты действующим бойцам

Украина мотивирует молодых мужчин вступать в армию с помощью финансовых бонусов. Также средства предложили и действующим военнослужащим, которые стали добровольцами до 25 лет. Фокус узнал, сможет ли государство выделить миллионы гривен для ВСУ.

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В Украине стартовал проект "Контракт 18-24", который предусматривает добровольное вступление в армию с получением финансовых бонусов и других льгот, в результате государство потратит миллионы гривен для ВСУ.

Финансовые бонусы для действующих военных

По словам представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина, получить выплату в размере миллиона гривен также могут те военные, которые добровольно присоединились к ВСУ в возрасте до 25 лет и после начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года.

"Выплата единовременного денежного вознаграждения в размере одного миллион гривен предусмотрена тем военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились в возрасте до 25 лет еще до того, как новые условия контракта вступили в силу", — сказал Дмитрий Лазуткин.

Проект "Контракт 18-24" предусматривает добровольное вступление в армию с получением финансовых бонусов и других льгот Фото: Getty Images

Он уточнил, что для получения средств бойцы могут обратиться к своим командирам и узнать о дальнейшем алгоритме действий.

Сергей Тарута, нардеп, первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам экономического развития сообщил Фокусу, что инициатива по привлечению бойцов в армию является правильной, однако запоздалой.

"Это нужно было делать еще 2,5 года назад, когда было много молодых добровольцев, которые имели активную позицию и шли защищать государство, а зарубежные партнеры значительно охотнее, чем сейчас, оказывали финансовую поддержку", — заявил он.

Нардеп убежден, что в любом случае стимулировать и поощрять людей нужно. Граждане должны понимать, что защищают государство и свое собственное будущее, а не благосостояние тех, кто сейчас у власти.

Миллионы гривен для ВСУ: хватит ли у Украины средств

Народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета Рады по вопросам бюджета Алексей Гончаренко заявил, что перераспределения бюджета на новые нужды не было.

"Я тоже жду от Минобороны такие объяснения, как и другие народные депутаты. Мне, как члену комитета по вопросам бюджета, не сообщали этого, и мы не рассматривали какие-то перераспределения бюджета на эти нужды", — сказал Фокусу Алексей Гончаренко.

Зато Тарута отметил, что деньги всегда можно найти, в том числе у западных доноров, если "грамотно вести переговоры". Кроме этого, внутри страны также есть ресурс.

"Достаточно ликвидировать схемы, которые до сих пор "крышуют". По моим подсчетам, 30-40 миллиардов гривен может получить бюджет только на выводе из тени "серых айфонов". Я давно предлагал не прошивать их, если они ввезены неофициально. Так что найти деньги всегда можно. А инициатива правильная. Государство должно направлять свои ресурсы на поддержку и обеспечение своих защитников", — пояснил депутат.

Украина сможет выплатить миллионы гривен для ВСУ Фото: Getty Images

Экономист, координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетьман отметил в разговоре с Фокусом, что Украина сможет выплатить миллионы гривен для ВСУ.

"Нам, к счастью, в этом году, кроме ежегодных, которые предоставляются в размере около 35-40 миллиардов, привалили еще дополнительные 50 миллиардов долларов, которые будут разбиты на два года — 25 и 26. Это средства от арестованных российских активов, которые предоставляются как безвозвратная помощь", — рассказал Олег Гетьман.

Он уточнил, что государство имеет дополнительные 25 миллиардов долларов на каждый год, которые правительство может использовать на то, что считает самым важным и нужным. Тогда как никаких ограничений по военному назначению этих средств нет.

"Это могут быть и дополнительные контрактники, и дополнительное оружие, и все, что угодно. Поэтому проблем именно со средствами у нас, к счастью, нет", — добавил экономист.

Экономист, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский сообщил Фокусу, что пока нельзя прогнозировать общую сумму, которая будет необходима для реализации инициативы. Однако он считает, что миллионы гривен для ВСУ реально профинансировать, однако все зависит от количества людей, которое подпадет под соответствующие критерии.

"Одно дело, например, это будет тысяча человек. Поверьте, тысяча легко финансируется. Это примерно миллиард гривен, для бюджета Министерства обороны это не является значительной суммой. Но вместе с тем, если такое количество людей будет уже 40-50 тысяч, хотя маловероятно, но это уже сумма в 50 миллиардов — такое финансирование уже будет затруднено", — пояснил Илья Несходовский.

Эксперт убежден, что Украина могла бы получить больше дополнительных средств, в частности, Киев может иметь 27 миллиардов в качестве налога на прибыль от "Энергоатома". Кроме этого, по словам Несходовского, государство потеряло миллиард гривен из-за того, что президент Зеленский больше месяца не подписывает закон о повышении акцизов на табачные изделия. Также сейчас продолжают функционировать теневые схемы.

"Поэтому ресурсы есть, если захотеть. Но мы видим, что власть, наоборот, транжирит эти ресурсы и дополнительно не делает предусмотренных Конституцией Украины шагов, а именно — подписания закона о повышении акцизов, что дает возможность табачным корпорациям не платить огромную сумму денег на армию", — отметил он.

Напомним, 11 февраля Фокус объяснял о новой инициативе с контрактом для 18-24-летних украинцев. В частности, можно ли увеличить количество военнослужащих в армии с помощью денежной мотивации.

В тот же день спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал о процедуре и цели инициативы "Контракт 18-24". Он отметил, что сейчас шесть бригад участвуют в экспериментальном проекте.