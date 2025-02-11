Те, кто ранее пошли служить в ВСУ до 25 лет, также могут получить миллион, — Лазуткин

Военные могут претендовать на 1 миллион гривен от государства, обратившись к своим командующим подразделениями. Однако это касается не всех, кто до 25 лет пошел служить в ВСУ до внедрения новых условий.

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Получить выплату в размере одного миллиона гривен могут также те военнослужащие, которые присоединились в ряды Вооруженных сил Украины добровольно еще до появления новых условий контракта. Речь идет о добровольцах, которые присоединились с началом полномасштабного вторжения России в Украину в возрасте до 25 лет. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин во время телемарафона "Единые новости" вечером 11 февраля, пишет Фокус.

"Несправедливо, наверное, пренебречь теми людьми, которые уже сделали этот шаг", — заявил представитель ведомства.

После этих слов представитель министерства рассказал подробности о том, кто и каким образом может реализовать такой шаг, чтобы получить средства от государства.

"Выплата единовременного денежного вознаграждения в размере 1 миллион гривен предусмотрена тем военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились в возрасте до 25 лет еще до того, как новые условия контракта вступили в силу", — сообщил Лазуткин.

В то же время речь идет о тех добровольцах, которые присоединились в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Спикер упомянул о том, что война в Украине продолжается с 2014 года, однако эти границы новые условия службы не охватывают.

По словам представителя ведомства, эти люди могут обратиться к своим командирам и узнать об алгоритме действий, необходимых для получения этой награды.

Отметим, что с 11 февраля в Украине стартовал новый проект "Контракт 18-24", который предусматривает привлечение в ряды Вооруженных сил Украины молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Граждане, которые отслужат год по такому контракту, будут иметь ряд возможностей, среди которых — выезд за границу. Об этом Фокус подробнее рассказывал вечером 11 февраля.

В то же время внедрение такого проекта свидетельствует о том, что Украину готовят к снижению мобилизационного возраста, который будет охватывать 18-летних граждан. Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман 11 февраля.

Напомним, ранее стало известно о том, что Дональд Трамп может потребовать от Украины снижения мобилизационного возраста в обмен на военную помощь для ВСУ. Об этом Фокус рассказывал 23 января.