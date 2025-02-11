Готовят мобилизацию с 18 лет: военный аналитик о годовых контрактах для молодежи (видео)

Во времена СССР 18-летние юноши получали военную подготовку и считалось, что они в таком возрасте готовы участвовать в войне, заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

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Украину готовят к снижению мобилизационного возраста до 18 лет, и об этом свидетельствует идея годовых контрактов для молодежи на службу в Вооруженных силах Украины. Люди, кроме зарплаты и истекшего срока службы, получат дополнительные льготы. Такие вещи могут показаться несправедливыми другим молодым бойцам Сил обороны. О вопросах, которые возникли после озвучивания идеи спецконтрактов, военный аналитик Алексей Гетьман рассказал на телеканале "Киев 24".

Гетман отметил, что предложение спецконтрактов на службу в ВСУ для молодежи — это попытка власти подготовить общество к снижению возраста мобилизации. На предыдущие заявления о призыве юношей общество реагировало негативно. Кроме того, набор добровольцев не вырос после роста денежного поощрения. По мнению эксперта, спецконтракты приближают украинцев к новым решениям по пополнению армии, которое требует Запад.

"Это моя субъективная точка зрения, что будет у нас и мобилизация с 18 лет. Просто сразу это имело бы очень негативную реакцию внутри общества, поэтому такой промежуточный вариант", — сказал он.

Кроме того, собеседник журналистов обратил внимание на еще две проблемы. Первая проблема — несправедливость в отношении добровольцев, которым 25-30 лет и которые уже третий год подряд находятся на войне без права на демобилизацию. Вторая — пяти-семилетний разрыв между возрастом призывной службы, на которую раньше брали с 18 лет, и возрастом мобилизации — 25 лет. При этом Гетман вспомнил времена СССР, когда 18 лет означали и срочную службу, и возможность участвовать в боевых действиях.

"Почему человек с 18 лет может служить в армии, и человек учился, готовился к ведению боевых действий, а воевать он может только через семь лет после того. То есть учиться и воевать он готов, а воевать он не готов еще пять лет. Это выглядит как-то немножечко странно", — прозвучало в эфире телеканала.

Мобилизация с 18 лет — детали

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля объявил, что для молодежи с 18 до 24 лет готовят особые условия для мобилизации в ВСУ. Речь идет о годовых контрактах и ряде льгот. Среди них — ипотека за 0%, поступление в любой университет, зарплата 1 млн грн. Предложение президента прозвучало через полгода после того, как чиновники США впервые заговорили о снижении мобилизационного возраста.

Тем временем в эфире "Новости. Live" появилась реакция украинского военнослужащего Александра Матяша. Он отметил, что новые условия в контрактах юношей 18-24 лет это несправедливо по отношению к другим бойцам, которые пошли добровольцами раньше и не получили таких "льготных условий". Военный привел пример побратима, который пошел на войну в 19 лет, три года "месил грязь" и не получил за это "никаких льгот и миллионов".

Напоминаем, 27 января по мобилизации с 18 лет высказался помощник командира 3 ОШБр Максим Жорин. Тогда же появилась публикация в издании The Times, в которой говорили о возможном требовании президента США Дональда Трампа по снижению мобилизационного возраста.