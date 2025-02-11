Готують мобілізацію з 18 років: військовий аналітик про річні контракти для молоді (відео)

За часів СРСР 18-річні юнаки отримували військову підготовку і вважалось, що вони у такому віці готові брати участь у війні, заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

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Україну готують до зниження мобілізаційного віку до 18 років, і про це свідчить ідея річних контрактів для молоді на службу у Збройних силах України. Люди, крім зарплати та скінченого строку служби, отримають додаткові пільги. Такі речі можуть здатись несправедливими іншим молодим бійцям Сил оборони. Про питання, які виникли після озвучення ідеї спецконтрактів, військовий аналітик Олексій Гетьман розповів на телеканалі "Київ 24".

Гетьман зауважив, що пропозиція спецконтрактів на службу в ЗСУ для молоді — це спроба влади підготувати суспільство до зниження віку мобілізації. На попередні заяви про призов юнаків суспільство реагувало негативно. Крім того, набір добровольців не зріс після зростання грошового заохочення. На думку експерта, спецконтракти наближають українців до нових рішень щодо поповнення армії, яке вимагає Захід.

"Це моя суб'єктивна точка зору, що буде в нас і мобілізація з 18 років. Просто одразу це мало б дуже негативну реакцію всередині суспільства, тому такий проміжний варіант", — сказав він.

Крім того, співрозмовник журналістів звернув увагу на ще дві проблеми. Перша проблема — несправедливість щодо добровольців, яким 25-30 років і які вже третій рік поспіль перебувають на війні без права на демобілізацію. Друга — п'яти-семирічний розрив між віком призовної служби, на яку раніше брали з 18 років, та віком мобілізації — 25 років. При цьому Гетьман згадав часи СРСР, коли 18 років означали і строкову службу, і можливість брати участь у бойових діях.

"Чому людина з 18 років може служити в армії, і людина вчилася, готувалася до ведення бойових дій, а воювати він може тільки через сім років після того. Тобто вчитися і воювати він готовий, а воювати він не готовий ще п'ять років. Це виглядає якось трошечки дивно", — пролунало в ефірі телеканалу.

Мобілізація з 18 років — деталі

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський 7 лютого оголосив, що для молоді з 18 до 24 років готують особливі умови для мобілізації в ЗСУ. Ідеться про річні контракти та низку пільг. Серед них — іпотека за 0%, вступ до будь-якого університету, зарплата 1 млн грн. Пропозиція президента пролунала через пів року після того, як урядовці США вперше заговорили про зниження мобілізаційного віку.

Тим часом у ефірі "Новини. Live" з'явилась реакція українського військовослужбовця Олександра Матяша. Він зауважив, що нові умови у контрактах юнаків 18-24 років це несправедливо щодо інших бійців, які пішли добровольцями раніше і не отримали таких "пільгових умов". Військовий навів приклад побратима, який пішов на війну у 19 років, три роки "місив багнюку" і не отримав за це "жодних пільг та мільйонів".

Нагадуємо, 27 січня щодо мобілізації з 18 років висловився помічник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Тоді ж з'явилася публікація у виданні The Times, у якій говорили про можливу вимогу президента США Дональда Трампа щодо зниження мобілізаційного віку.