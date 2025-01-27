Добровольців стане більше: мобілізаційний вік слід знижувати за певних умов, — Жорін

На думку військового, молоді потрібно дати можливість підписати контракт на визначений термін і належним чином мотивувати.

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В Україні необхідно знижувати мобілізаційний вік. Однак для цього потрібно створювати відповідні умови. Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник Збройних сил України Максим Жорін із позивним "Мосе".

На думку військового, молоді необхідно дати можливість підписати контракт на визначений термін.

"На рік, два, а не до кінця воєнного стану", — написав Максим Жорін.

Другою важливою складовою він назвав грошову мотивацію. За його словами, під час підписання контракту молоді треба надавати одноразові виплати.

"Разом зі зрозумілою перспективою по рядках служби це може стати тим рішенням, що навіть збільшити кількість добровольців в армії молодого віку", — додав підполковник.

Раніше ексголовнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко заявляв, що Україні рано чи пізно доведеться вирішити питання зі зниженням мобілізаційного віку та загалом змінити підхід до мобілізації, зокрема й залучення до бойових дій працівників силових структур. Він пропонував альтернативні рішення, зокрема залучення до війни представників силових структур та військових пенсіонерів. Такі варіанти допоможуть допомогти відтягнути зниження мобілізаційного віку на певний час і домогтися ротації тих, хто уже майже 3 роки на фронті.

Тим часом Фокус розбирався, чому зниження призовного віку не допоможе Україні. Загалом Київ виступає проти такої позиції.

Пізніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп може наполягати на зниженні віку мобілізації в Україні до 18 років в обмін на військову допомогу, а його мирний план вимагатиме територіальних поступок. За словами журналістів, для Володимира Зеленського рішення про зниження мобілізаційного віку є "червоною лінією" та може стати "політично фатальним".