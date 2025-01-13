В армію з 18 років: чому зниження призовного віку не допоможе Україні

Партнери почали частіше говорити про зниження мобілізаційного віку до 18 років, проте Україна виступає проти такої пропозиції через низку причин. Фокус зʼясував, чому США зацікавлені в цій ініціативі, та чи може це покращити ситуацію на фронті.

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Майбутній радник президента США з нацбезпеки Майк Волц вважає, що в Україні потрібно знизити мобілізаційний вік до 18 років. Таким чином нібито можна отримати "сотні тисяч нових солдатів".

"Коли ми багато чуємо про проблеми з моральним духом… дивіться, якщо українці просять увесь світ пожертвувати всім заради демократії, вони теж повинні все зробити заради демократії. Вони, безумовно, мужньо воювали й зайняли дуже благородну і жорстку позицію, але ми повинні бачити, що ці проблеми з нестачею особового складу вирішуються", — сказав Майк Волц.

Зниження мобілізаційного віку — елемент політичного тиску на Україну

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов переконаний, що не потрібно знижувати мобілізаційний вік, оскільки подібні заяви партнерів — це елемент політичного тиску на Україну. Він зазначив, що після заяви президента Зеленського минулого року про те, що Україна зберегла субʼєктність у питанні зниження мобілізаційного віку, адже йдеться про генофонд держави, зʼявилося повідомлення Джона Кірбі, координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

"Кірбі зробив заяву з приводу того, що єдиним рішенням розв'язати питання протидії російському наступу — це зниження мобілізаційного віку. Щобільше, він заявив про те, що Захід готовий взяти на себе зобов'язання щодо підготовки особового складу й укомплектації бригад", — розповів Фокусу Дмитро Снєгирьов.

Він повідомив, що заяви щодо зниження мобілізаційного віку є елементом політичного тиску, адже якщо Україна погоджується на пропозицію США, то скасовуються попередні заяви Зеленського щодо субʼєктності в цьому питання. Також це викликає соціальну напругу в українському суспільстві. Ба більше, це може негативно вплинути на можливі рейтинги, оскільки ніхто не виключає факту проведення парламентських та президентських виборів. Натомість, якщо Київ не погоджується, то Вашингтон знизує плечима та говорить: "вибачте, ми вам запропонували рецепт, як зупинити росіян. Ви ним не скористалися, тепер ми переглянемо можливість військово-технічної допомоги".

"Це елемент тиску на Україну з метою посадити нас за стіл перемоги. Тобто створюють передумови, коли жодне з рішень не буде відповідати українським інтересам", — зазначив аналітик.

Чому немає сенсу змінювати призовний вік?

Український військовослужбовець Данило Яковлев вважає, що Україні не потрібне зниження мобілізаційного віку. Він зауважив, що людей, як ресурсу, в армії вистачає.

"У нас основна проблема в тому, що цим ресурсом треба правильно користуватися. У нас є не розв'язані проблеми, якщо їх вирішувати повністю або хоча б наполовину, то це дасть хороший результат в плані поповнення цього ресурсу", — сказав Фокусу Данило Яковлев.

За його словами, в армії варто оптимізувати рекрутинг. Військовослужбовець переконаний, що якщо він буде за зрозумілими правилами гри, то люди самі захочуть йти до війська. Він нагадав, що є бригада, великий відсоток особового складу яких, це люди, які самі прийшли.

"Бригади якось можуть цих людей набирати? Треба це масштабувати на всю армію, на досвіді тих підрозділів, які зараз є. Також можна дати тим підрозділам, які можуть самостійно цих людей набирати, більші можливості в плані розширення штатного посадового окладу, і таким чином збільшити їх чисельність", — наголосив Данило Яковлев.

Зниження мобілізаційного віку від Києва вимагають партнери, зазначив боєць. На його думку, самі ж партнери до кінця не виконують своїх прямих зобовʼязань щодо захисту України.

"Якби західні партнери надавали б нам всю необхідну допомогу вчасно в тій кількості, яка необхідна, і зняли б всі обмеження на використання своєї зброї, то нам би не потрібно було зменшувати мобільний вік, тому що ситуація на фронті була б зовсім іншою. Ми воюємо зі зв'язаними руками за спиною, тому навіть зниження мобільного віку не вплине сильно на це", — повідомив військовослужбовець.

Крім цього, він вважає, що в разі зниження мобілізаційного віку буде сильний відтік молоді з України, тоді як нині воюють за молодь, майбутнє.

"Усі розуміють, що це суто політичне рішення, яке надалі призведе до того, що велика частина молоді вийде з країни", — підсумував Яковлев.

Снєгирьов зауважив, що навіть в разі зниження мобілізаційного віку до 18 років, кількість потенційних призовників буде мало, адже молоді в Україні не так багато.

"Ми можемо довго розповідати, що молодь більш придатна до бойових дій, фізично міцніша, і навчанню легше піддається, виконує накази. Але в нас стоїть питання збереження нації, ми зараз на останньому місці по народжуваності й на перших по смертності", — сказав він.

Крім цього, мобілізаційний резерв України, навіть з урахуванням 18-річних, доходить максимум до 3,5 — 4 мільйонів, тоді як у Росії — це 12-15. Навіть, якщо в Україні знизять призовник вік до 17 років, на кожного українського бійця буде щонайменше чотири російських. Нині ж війна технологій, правила на полі бою диктує той, хто має технологічніші види озброєння.

"У нас є засоби ураження західного виробництва, тобто озброєння, яке у своїх тактико-технічних характеристик перевищує російське. Це нам дає можливість тримати ситуацію під контролем три роки війни. Заходу треба перейматися питаннями передачі нам озброєння і технологій, щоб ми перемогли, а не тотальної мобілізації", — додав Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, на початку грудня в ЗМІ розповіли, що у Вашингтоні вважають, що Україна програє, якщо не зможе мобілізувати більшу кількість осіб.

13 січня нардеп, член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що в Україні не буде демобілізації до закінчення війни та скасування воєнного стану. Він зауважив, що можна говорити лише про можливість звільнення з війська певної категорії осіб.