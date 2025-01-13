"Демобілізації до завершення війни не буде": у Раді назвали причини (відео)

За словами народного депутата Веніславського, механізмів звільнення з військової служби після 2-3 років найближчим часом не буде.

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Демобілізації до завершення війни та скасування воєнного стану не буде. Можна говорити лише про гіпотетичну можливість звільнення з військової служби певної категорії військовослужбовців. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю "Українській правді".

Веніславський про демобілізацію з 17:04

"Демобілізація можлива за обставин, коли ситуація на полі бою буде така, що ми будемо бачити, що ворог знищується, відсовується від наших територій. Ми звільняємо наші території і є можливість звільняти людей. На сьогодні, на превеликий жаль, говорити настільки оптимістично у нас підстав немає. У мене немає оптимізму, що найближчим часом ми передбачимо можливість для масового звільнення з військової служби громадян України", — пояснив він.

За словами Веніславського, без адекватних механізмів залучення до ЗСУ тих, хто може їх замінити, і з урахуванням часу, який необхідний для підготовки, про демобілізацію йтися не може.

Водночас депутат зазначив, що вже зараз є підстави для звільнення зі служби і ними щомісяця користуються багато військових.

"До завершення війни ми можемо говорити виключно про гіпотетичну можливість звільнення з військової служби певної категорії військовослужбовців. Підстави для звільнення існують і зараз. Такими підставами щомісяця користується значна кількість людей. Я не можу називати (цифри — ред.), це закрита інформація. Звільнення з військової служби відбувається постійно на тих підставах, які передбачені законом про військовий обов'язок і військову службу", — додав Веніславський.

Однак механізмів масового звільнення після 2-3 років служби під час повномасштабної війни найближчим часом не варто очікувати.

Нагадаємо, 8 січня секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що наразі основним питанням є ротація підрозділів на передовій, тоді як можливість демобілізації перебуває на стадії дискусій.

13 квітня речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що на розробку законопроєкту про ротацію та демобілізацію знадобиться до 8 місяців. До 18 грудня Міноборони мало підготувати відповідний проєкт закону.