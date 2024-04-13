"Уже в роботі": у Міноборони розповіли, коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію

Речник міністерства Дмитро Лазуткін пояснив, що посилення мобілізації було в пріоритеті, бо для заміни військових потрібні підготовлені люди. Новий законопроєкт має потрапити в парламент до кінця 2024 року.

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В Україні розробляють окремий законопроєкт про демобілізацію. Деталями в ефірі телемарафону 13 квітня поділився речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Готуватись цей закон буде спільно Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з’явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", — розповів він.

Лазуткін повідомив, що вже є "певні напрацювання". Він пояснив, що деякі норми вже були прописані у законопроєкті про посилення мобілізації.

"Зрозуміло, що ця тема і важлива, і чутлива для суспільства. Людям, які зараз знаходяться на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок. Водночас замінити вже людей, які мають бойовий досвід, треба, зважуючи багато різних моментів. У тому числі їх треба замінити підготовленими бійцями, треба їх мати", — зазначив речник Міноборони.

Він наголосив, що через це пріоритетом було посилення мобілізації. Це дозволить покращити облік військовозобов’язаних і зрозуміти державі, який вона має ресурс.

Лазуткін повідомив, що раніше був оголошений термін підготовки законопроєкту про демобілізацію в вісім місяців. Однак цей термін може скоротитись.

"Можна говорити про те, що це відбудеться, напевно, швидше. Але тут треба ще усвідомлювати, що одна справа — розробити законопроєкт, а (інша, — ред.) — потім провести його через парламент", — пояснив речник міністерства.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що питання демобілізації "ніхто не відклав". Він пояснив, що для цього потрібно підготувати резерви та провести допризов.

12 квітня нардепка Євгенія Кравчук розповіла, що пункти про демобілізацію виключили з законопроєкту про посилення мобілізації через два фактори — історичний досвід та реакцію Заходу.