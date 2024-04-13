"Уже в работе": в Минобороны рассказали, когда будет готов законопроект о демобилизации

Представитель министерства Дмитрий Лазуткин объяснил, что усиление мобилизации было в приоритете, потому что для замены военных нужны подготовленные люди. Новый законопроект должен попасть в парламент до конца 2024 года.

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В Украине разрабатывают отдельный законопроект о демобилизации. Деталями в эфире телемарафона 13 апреля поделился спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

"Готовиться этот закон будет совместно Министерством обороны Украины, а также представителями Генштаба. Он уже в работе, и в течение ближайших месяцев появится версия, которая затем попадет в парламент", — рассказал он.

Лазуткин сообщил, что уже есть "определенные наработки". Он пояснил, что некоторые нормы уже были прописаны в законопроекте об усилении мобилизации.

"Понятно, что эта тема и важна, и чувствительна для общества. Людям, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, надо давать передышку. В то же время заменить уже людей, которые имеют боевой опыт, надо, взвешивая много разных моментов. В том числе их надо заменить подготовленными бойцами, надо их иметь", — отметил спикер Минобороны.

Он отметил, что поэтому приоритетом было усиление мобилизации. Это позволит улучшить учет военнообязанных и понять государству, какой оно имеет ресурс.

Лазуткин сообщил, что ранее был объявлен срок подготовки законопроекта о демобилизации в восемь месяцев. Однако этот срок может сократиться.

"Можно говорить о том, что это произойдет, наверное, быстрее. Но здесь надо еще осознавать, что одно дело — разработать законопроект, а (другое, — ред.) — потом провести его через парламент", — объяснил спикер министерства.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что вопрос демобилизации "никто не отложил". Он объяснил, что для этого нужно подготовить резервы и провести допризыв.

12 апреля нардеп Евгения Кравчук рассказала, что пункты о демобилизации исключили из законопроекта об усилении мобилизации из-за двух факторов — исторического опыта и реакции Запада.