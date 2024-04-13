"Никто не отложил вопрос": в ВСУ рассказали, кто займется вопросом демобилизации (видео)

Как рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, перед демобилизацией нужен качественный допризыв, подготовка резервов и прочее. Кроме того, сами военные должны быть подготовлены к этому процессу.

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Демобилизация военнослужащих – это узкопрофильный вопрос, который требует работы специалистов. Об этом "24 каналу" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, политики могут давать предложения как законодатели. Однако демобилизация, ротация, увольнение в отпуска – все это проводится и организовывается профессионалами.

"Никто не отложил вопрос демобилизации. Сейчас им должно заняться Министерство обороны вместе с Генеральным штабом, учитывая те вызовы, которые есть в Вооруженных Силах", сказал Тимочко.

Он отметил, что перед демобилизацией нужен качественный допризыв, подготовка резервов и прочее. Кроме того, военные должны быть подготовлены к демобилизации. Они должны передать свои задачи и научить тех, кто придет им на замену.

По словам Тимочко, популистские вещи могут сильно повлиять на процесс боеспособности Вооруженных Сил Украины.

"Я понимаю и уважаю своих собратьев. Сам был бы не против попасть под статью демобилизации", — отметил Тимочко.

Он отметил, что вопрос о демобилизации политики могли поднять для манипуляций, чтобы понравиться избирателям.

"Никто не знал точно, как будет работать в дальнейшем мобилизационная система. Наконец принят законопроект", — сказал Тимочко.

По его словам, есть большие надежды, что сейчас будет конструктивное взаимодействие общества, военных, органов власти для победы над российскими оккупантами. Сейчас это самое важное.

Иван Тимочко о демобилизации (смотреть с 13 минуты)

Напомним, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский рассказал, чем заменят демобилизацию из ВСУ. Правительству было поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий закон, который и будет регулировать вопрос освобождения защитников, воюющих на фронте.