"Ніхто не відклав питання": у ЗСУ розповіли, хто займеться питанням демобілізації (відео)

Як розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, перед демобілізацією потрібен якісний допризов, підготовка резервів тощо. Крім того, самі військові мають бути підготовлені до цього процесу.

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Демобілізація військовослужбовців — це вузькопрофільне питання, яке потребує роботи фахівців. Про це "24 каналу" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, політики можуть давати пропозиції як законодавці. Однак демобілізація, ротація, звільнення у відпустки — все це проводиться й організовується професіоналами.

"Ніхто не відклав питання демобілізації. Зараз ним має зайнятися Міністерство оборони разом із Генеральним штабом з огляду на ті виклики, які є у Збройних Силах", — сказав Тимочко.

Він зазначив, що перед демобілізацією потрібен якісний допризов, підготовка резервів та інше. Крім того, військові мають бути підготовлені до демобілізації. Вони мають передати свої завдання і навчити тих, хто прийде їм на заміну.

За словами Тимочка, популістські речі можуть сильно вплинути на процес боєздатності Збройних Сил України.

"Я розумію і поважаю своїх побратимів. Сам був би не проти потрапити під статтю демобілізації", — зазначив Тимочко.

Він зазначив, що питання про демобілізацію політики могли підняти для маніпуляцій, щоб сподобатися виборцям.

"Ніхто не знав достеменно, як працюватиме надалі мобілізаційна система. Нарешті ухвалено законопроєкт", — сказав Тимочко.

За його словами, є великі сподівання, що зараз буде конструктивна взаємодія суспільства, військових, органів влади для перемоги над російськими окупантами. Зараз це найважливіше.

Іван Тимочко про демобілізацію (дивитися з 13 хвилини)

Нагадаємо, член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський розповів, чим замінять демобілізацію із ЗСУ. Уряду було доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради відповідний закон, який і регулюватиме питання звільнення захисників, що воюють на фронті.