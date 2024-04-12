"Не застосовується": Веніславський розповів, чим замінять демобілізацію із ЗСУ

Уряду було доручено розробити і внести на розгляд Верховної Ради відповідний закон, який і буде регулювати питання звільнення захисників, які воюють на фронті, говорить депутат.

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Під час війни бійців не можуть демобілізувати, але можуть звільнити зі служби на додаткових підставах. Про це розповів OBOZ.UA член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

За його словами, термін демобілізація в умовах війни взагалі не застосовується.

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"Демобілізація в умовах війни взагалі термін не застосовується, оскільки демобілізація – це переведення загалом усього на мирний лад, а до кінця війни можемо говорити лише про додаткові підстави для звільнення з військової служби окремих категорій військовослужбовців, які протягом певного строку виконували бойові завдання", — зазначив Веніславський.

Він додав, що норму щодо демобілізації було виключено із законопроєкту №10449 через те, що Кабмін звернувся з листами до Верховної Ради з проханням "вилучити ці питання і доручити Кабінету міністрів розробити окремий законопроект, пов’язаний зі звільненням".

Нагадаємо, що парламентський комітет із питань нацбезпеки, розвідки та оборони виключив із нового законопроєкту про мобілізацію положення про демобілізацію і ротацію та порекомендував протягом 8 місяців розробити окремий документ.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про покарання для "ухилянтів".