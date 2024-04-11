"Справа сумління": український командир попередив про загрозу посилення мобілізації

Командир роти ударних дронів Ігор Луценко запевнив, що відсутність демобілізації не надихне нікого "притомного" здатись у полон. Однак, за його словами, виникне "інша проблема".

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В Україні необхідно провести демобілізацію, бо через втому військові самостійно тікають зі служби. Після посилення мобілізації таких випадків може стати більше. Про це в ефірі телемарафону 11 квітня попередив командир роти ударних БПЛА "Орден Сантьяго" Ігор Луценко.

Він не погодився, що втомлені військові здаватимуться у полон задля звільнення зі служби. Командир пояснив, що ворожий полон вважається гіршим за смерть, і ніхто "притомний" на таке не наважиться.

"Але інша проблема, що будуть масово іти в СЗЧ (самовільне залишення частини, — ред.)", — підкреслив Луценко.

Він повідомив, що лише за перший квартал 2024 року зафіксували майже 13 тисяч таких випадків. Військовий зауважив, що ця цифра ще занижена, адже справи порушують не завжди.

"Тобто з урахуванням нинішніх реалій правової системи за СЗЧ фактично ніхто не отримує покарання. Відтак це — справа сумління більше зараз, а не відповідальності", — пояснив Луценко.

Командир наголосив, що ситуація з покаранням ухилянтів в Україні значно краща. За перший квартал року були отримані тисячі підозр за відповідною статтею. В той самий час підозр за СЗЧ та дезертирство було оформлено лише "декілька десятків".

"Так ми будемо більше їх (ухилянтів, — ред.) якимось чином там карати за їхню негідну поведінку, за їхні кримінальні правопорушення. Але як тільки вони підуть в армію, ми побачимо те ж саме СЗЧ, тому що покарання за нього мало хто отримує", — спрогнозував військовий.

Коментар Ігоря Луценко (про випадки СЗЧ — з 3:15)

Нагадаємо, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що закон про посилення мобілізації мав бути "більш жорстким". За його словами, призовний вік треба знизити ще.

Законопроєкт про посилення мобілізації №10449 підтримали у другому читанні у Верховній Раді. Нардеп Олексій Гончаренко пояснив, коли він набере чинності.