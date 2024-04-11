"Дело совести": украинский командир предупредил об угрозе усиления мобилизации

Командир роты ударных дронов Игорь Луценко заверил, что отсутствие демобилизации не вдохновит никого "вменяемого" сдаться в плен. Однако, по его словам, возникнет "другая проблема".

Related video

В Украине необходимо провести демобилизацию, потому что из-за усталости военные самостоятельно сбегают со службы. После усиления мобилизации таких случаев может стать больше. Об этом в эфире телемарафона 11 апреля предупредил командир роты ударных БПЛА "Орден Сантьяго" Игорь Луценко.

Он не согласился, что уставшие военные будут сдаваться в плен для освобождения от службы. Командир объяснил, что вражеский плен считается хуже смерти, и никто "вменяемый" на такое не решится.

"Но другая проблема, что будут массово идти в СОЧ (самовольное оставление части, — ред.)", — подчеркнул Луценко.

Он сообщил, что только за первый квартал 2024 года зафиксировали почти 13 тысяч таких случаев. Военный отметил, что эта цифра еще занижена, ведь дела возбуждают не всегда.

"То есть с учетом нынешних реалий правовой системы за СОЧ фактически никто не получает наказания. Поэтому это — дело совести больше сейчас, а не ответственности", — пояснил Луценко.

Командир отметил, что ситуация с наказанием уклонистов в Украине значительно лучше. За первый квартал года были получены тысячи подозрений по соответствующей статье. В то же время подозрений за СОЧ и дезертирство было оформлено лишь "несколько десятков".

"Да мы будем больше их (уклонистов, — ред.) каким-то образом там наказывать за их недостойное поведение, за их уголовные правонарушения. Но как только они пойдут в армию, мы увидим то же самое СОЧ, потому что наказание за него мало кто получает", — спрогнозировал военный.

Комментарий Игоря Луценко (о случаях СОЧ — с 3:15)

Напомним, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что закон об усилении мобилизации должен был быть "более жестким". По его словам, призывной возраст надо снизить еще.

Законопроект об усилении мобилизации №10449 поддержали во втором чтении в Верховной Раде. Нардеп Алексей Гончаренко объяснил, когда он вступит в силу.