"Демобилизации до завершения войны не будет": в Раде назвали причины (видео)

По словам народного депутата Вениславского, механизмов увольнения с военной службы после 2-3 лет в ближайшее время не будет.

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Демобилизации до завершения войны и отмены военного положения не будет. Можно говорить лишь о гипотетической возможности увольнения с военной службы определенной категории военнослужащих. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "Украинской правде".

Вениславский о демобилизации с 17:04

"Демобилизация возможна при обстоятельствах, когда ситуация на поле боя будет такова, что мы будем видеть, что враг уничтожается, отодвигается от наших территорий. Мы освобождаем наши территории и есть возможность освобождать людей. На сегодня, к большому сожалению, говорить настолько оптимистично у нас оснований нет. У меня нет оптимизма, что в ближайшее время мы предусмотрим возможность для массового увольнения с военной службы граждан Украины", — пояснил он.

По словам Вениславского, без адекватных механизмов привлечения в ВСУ тех, кто может их заменить, и с учетом времени, которое необходимо для подготовки, о демобилизации речь идти не может.

В то же время депутат отметил, что уже сейчас есть основания для увольнения со службы и ими ежемесячно пользуются многие военные.

"До завершения войны мы можем говорить исключительно о гипотетической возможности увольнения с военной службы определенной категории военнослужащих. Основания для увольнения существуют и сейчас. Такими основаниями ежемесячно пользуется значительное количество людей. Я не могу называть (цифры — ред.), это закрытая информация. Увольнение с военной службы происходит постоянно на тех основаниях, которые предусмотрены законом о воинской обязанности и военной службе", — добавил Вениславский.

Однако механизмов массового увольнения после 2-3 лет службы во время полномасштабной войны в ближайшее время не стоит ожидать.

Напомним, 8 января секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что сейчас основным вопросом является ротация подразделений на передовой, тогда как возможность демобилизации находится на стадии дискуссий.

13 апреля спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что на разработку законопроекта о ротации и демобилизации понадобится до 8 месяцев. До 18 декабря Минобороны должно было подготовить соответствующий проект закона.