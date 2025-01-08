"Ведутся дискуссии": нардеп прокомментировал возможность демобилизации военных (видео)

Секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорит, что сейчас основным вопросом является ротация подразделений на передовой, тогда как возможность демобилизации находится на стадии дискуссий.

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Народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что сейчас в парламенте продолжаются дискуссии о том, когда станет возможной демобилизация военных. Об этом политик рассказал в кулуарах парламента для журналистов, сообщает Еспресо.

По словам Костенко, сейчас основным аспектом обсуждения является вопрос о сроках службы и успешность самого процесса мобилизации.

"Это очень сложная тема, о которой мы говорили, о сроках службы. И та ситуация, которая у нас есть, мы помним, что даже заместитель министра, который приходил в зал, говорил о том, что если сейчас непосредственно, при этих условиях мобилизации, которые есть, определить сроки и позволить людям увольняться, это может привести к поражению в войне. Это мы все должны понимать", — отметил парламентарий.

По словам Костенко, законопроект о сроках службы военных обращает внимание на ротацию подразделений, которые находятся на передовой, а по вопросу демобилизации — продолжаются обсуждения, как это сделать.

"Следующий вопрос — разрабатываются ли какие-то нормы относительно того, что была поставлена задача правительства — да. Мы недавно были с председателем комитета в Министерстве обороны, где были представители Минобороны, Генштаба. Говорили именно об этом законопроекте. Там больше внимание обращают на ротации подразделений, которые находятся на первой линии. Поэтому, основное внимание — это на ротации. По демобилизации, там ведутся дискуссии", — констатировал народный депутат.

Ранее стало известно, какие основания для снятия отсрочки или бронирования существуют во время мобилизации. Руководитель компании может самостоятельно аннулировать отсрочку от мобилизации, говорится в постановлении Кабмина.

Также сообщалось, кого не призовут в 2025 году. Сейчас ряд категорий граждан имеет право на отсрочку от прохождения военной службы.