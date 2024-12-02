В Україні знизять призовний вік до 18 років? Чи погодиться Київ на умови Заходу та за яких умов

На Заході заговорили про зниження призовного віку в Україні до 18 років, тоді як в Києві заявили про затримку допомоги та нестачу зброї. Фокус зʼясував, чи може президент Зеленський погодитися на умови партнерів.

Наприкінці листопада видання Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації США заявило, що у Вашингтоні спонукають Україну розглянути можливість зниження мобілізаційного віку до 18 років.

"Зараз потрібен людський ресурс. Росіяни фактично досягають прогресу, стабільного прогресу на сході, і вони починають відтісняти українські лінії на Курському напрямку… Мобілізація та збільшення живої сили можуть мати велике значення на полі бою в цей час", — сказав американський чиновник.

Чи погодиться Україна на зниження призового віку?

Колишній працівник СБУ та військовий експерт Іван Ступак вважає, що Україна ні за яких умов не погодиться на зниження призовного віку.

"Як на мене, це взагалі неправильно, ми себе так знищимо. З одного боку, праві військові, що кажуть, що треба люди на фронтах, але з іншого, треба ж баланс. Одна колишня відома народна депутатка каже: "Давайте ми 10 мільйонів осіб заберемо на фронт і вони відразу змінять ситуацію, все буде окей". Звучить чудово, якби ми протистояли комусь схожому на нас — по території, людському й економічному потенціалу. Приблизно Білорусь, Румунія, Польща, от це дійсно було б доречним", — сказав Фокусу Ступак.

Він наголосив, що Росія в рази більша за Україну, тому така кількість людського потенціалу — це останні 10 мільйонів, тоді як для РФ ситуація інакша. Ворог має місця, звідки можна вигрібати ресурс, зокрема, з КНДР. Тоді як воювати на боці України не приїдуть французи чи румуни.

"Ми просто закінчимось як нація, тому я категорично проти", — заявив Ступак.

Політолог, керівник політико-правових програм ГО "Український центр суспільного розвитку" Ігор Рейтерович також думає, що Україна не погодиться на це. Зокрема, через дві причини — цей тиск є неофіційним та не стосується перших осіб, також немає обʼєктивних аргументів щодо зниження призовного віку, адже Україна має великий мобілізаційний потенціал, зокрема з людей за 25 років, проте він до кінця не відпрацьований, розповів він у коментарі Фокусу.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив у розмові з Фокусом, що Україна буде вимушена погодитися на зниження призовного віку, якщо довго триватиме процес зупинення ведення бойових дій.

Україні не вистачає зброї для всіх мобілізованих

За словами радника президента з питань комунікацій Дмитра Литвина, мобілізованим солдатам не вистачає зброї через затримку постачання обіцяної Україні допомоги. Він зауважив, що зниження призовного віку до 18 років не компенсує цю затримку.

Він пояснив, що через подібні затримки не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів.

"Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно", — повідомив Дмитро Литвин.

Рейтерович погоджується, що якщо Україна зменшує призовний вік, то потрібно мати достатньо зброї, аби всіх озброїти, підготувати та навчити.

"На сьогодні таких ресурсів в Україні немає. Просто зменшувати вік заради маси людей, які не будуть нормально задіяні, немає жодного сенсу. Звичайно, це питання є дуже чутливим із соціального погляду. Правильно про це говорив наш колишній головнокомандувач, нині посол у Британії, що це ресурс України, люди, які будуть відбудовувати та розвивати країну", — розповів політолог.

На його думку, Україна не піде на зниження призовного віку, оскільки зараз немає нагальної необхідності в цьому. Зокрема, він переконаний, що це рішення не дасть того ефекту, на яких розраховують західні партнери.

Зі свого боку Романенко зауважив, що озброєння важливе, проте основне питання у військових та їх підготовці.

"У нас є необхідність в просто підготовлених людях, яких би привезли з навчальних центрів і надали тим бригадам, які будуть формувати. Тому що виходять із того, що резерв бригади треба комплектувати. Попереду резерву є питання укомплектованості бригад, які воюють на лінії зіткнення. І там потрібні люди, які призвані, підготовлені й передані до їхнього укомплектування. Потім вже йде по черзі комплектування і формування резервних бригад", — пояснив Ігор Романенко.

Ступак повідомив, що Україні не вистачає людей та зброї. Зокрема, мотивовані бійці, на жаль, вже закінчилися — загинули, зникли безвісти, дістали поранення, потрапили в полон. Тоді як Європа також не має супермаркету, куди заходиш, даєш два мільйони доларів та просиш зброю.

"Ця зброя виготовляється роками, а в нас такого часу немає. Європейці тільки почали виходити на певні параметри, які нам були потрібні ще у 2022 році. Запізно, тому нам можуть допомагати тільки, щоб підтримувати наше становище", — пояснив військовий експерт.

Зниження призовного віку: чому цього вимагає Захід

За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, Захід просить Україну знизити призовний вік через те, що хоче, щоби здійснювалася ефективна організація ведення бойових дій. Без призову 18-25-річних розв'язати це питання не вдається. Ба більше, порушується соціальне питання, адже нині середній вік в армії — 43 роки, таким людям складно.

"Цю ситуацію потрібно міняти і тому Захід хоче бачити, що кошти, які він виділяє на озброєння, техніку, боєприпаси, ефективно будуть застосовані. А людьми такого віку (40+. — Ред.) це робити не вдасться", — підсумував експерт.

Політолог Рейтерович вважає, що Захід просить Україну знизити призовний вік через дві причини. Так партнери в якихось своїх розрахунках виходять з того, що це рішення могло б змінити ситуацію, проте розрахунки є достатньо умовними та не завжди відповідають реальності. Друга причина є банальною — такими заявами Захід може хотіти отримати від Києва негативну відповідь для того, аби потім використати це як аргумент проти України: "Дивіться, ви не робите все належне зі свого боку, а вимагаєте від нас робити максимум. Оскільки ви не зробили цього, ми не зробимо того".

"От такий дуже цинічний торг, але він, найімовірніше, має місце, оскільки про ці питання говорили й раніше, їм треба якісь аргументи наводити, чому вони не можуть нам максимально допомогти, і вони будуть чіплятися просто до деяких речей, які власне є в Україні. Це ж суто політичне питання", — заявив Ігор Рейтерович.

Чи потрібно зменшувати призовний вік: думка військових

Український військовослужбовець Данило Яковлев вважає, що знижувати призовний вік в Україні не потрібно. За його словами, якщо це зараз відбудеться, то ТЦК хвататиме 18-річних хлопців, кидатиме їх в буси та кудись відвозитиме. В результаті це створить велику соціальну кризу в Україні.

"Батьки будуть намагатися заховати, вивезти своїх синів. Це створить стільки проблем і негативу, що просто жах", — заявив Фокусу Данило Яковлев.

Боєць зауважив, що проблема в українській армії не в тому, що не вистачає людей, а в якості та правильній організації їх роботи.

"Людям, які в армії обіймають керівні посади, дай хоч мільйон людей, хоч три мільйони, але з таким провалом в управлінні це не буде відчуватися. Тому треба все, що в армії зараз є, оптимізувати та покращити. Тоді в армії з'явиться дуже велика частина людей, яких можна залучати до іншої роботи й по інших напрямках", — пояснив він.

На його думку, замість того, щоби покращити навчання, забезпечення військових, зменшити кількість смертей через "дурниці", Україна хоче закрити ці проблеми набором більшої кількості людей. Данило Яковлев заявив, що в ЗСУ ресурсу вистачає, проте його потрібно оптимізувати. В результаті не доведеться зменшувати призовний вік.

Зі свого боку боєць ЗСУ Кирило Яковлев переконаний, що зниження призовного віку є гарним рішенням, проте якщо водночас буде покращено базову загальновійськову підготовку, амуніцію, спорядження та захист військових.

"Ми можемо постійно зменшувати мобілізаційний вік, але якщо ми не будемо збільшувати шанси на виживання бійця на полі бою, то зменшення призовного віку ніяк не допоможе. Вже зменшили призовний вік до 25 років, а питання мобілізації не закрили повністю, тобто людей на фронті завжди буде не вистачати", — зазначив Яковлев.

За його словами, якщо буде покращено лікування та реабілітацію бійців, то після поранення більше людей повертатиметься у стрій. На запитання, чи вистачить зброї на всіх мобілізованих у разі зниження призовного віку, Кирило Яковлев відповів, що питання не в зброї та амуніції, а в якості, підготовці, техніці, артилерії тощо.

"Тобто піхота є піхота. Піхотинець не може просто сидіти в окопі та все. Щоб він тримав свої позиції, повинно бути багато факторів — це машини підвозу БК, особового складу, артилерія, дрони, важка техніка, радіолокаційні станції тощо. Потрібен цілий комплекс", — додав військовослужбовець.

Нагадаємо, 18 листопада речник МЗС Георгій Тихий заявив, що в межах переговорів із Заходом обговорюється мобілізація та зниження призовного віку в Україні. За його словами, розмова не має напруженого чи негативного тону.

30 листопада нардепка Лариса Білозір повідомила, що в Україні можна мобілізувати ще 3,7 мільйона чоловіків за 25 років. Вона наголосила, що вже призвано на службу 1,2 мільйона осіб, заброньовано 600 тисяч, а 1,5 мільйона непридатні до служби.