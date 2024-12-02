В Украине снизят призывной возраст до 18 лет? Согласится ли Киев на условия Запада и при каких условиях

На Западе заговорили о снижении призывного возраста в Украине до 18 лет, тогда как в Киеве заявили о задержке помощи и нехватке оружия. Фокус выяснил, может ли президент Зеленский согласиться на условия партнеров.

В конце ноября издание Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США заявило, что в Вашингтоне побуждают Украину рассмотреть возможность снижения мобилизационного возраста до 18 лет.

"Сейчас нужен человеческий ресурс. Россияне фактически достигают прогресса, стабильного прогресса на востоке, и они начинают оттеснять украинские линии на Курском направлении... Мобилизация и увеличение живой силы могут иметь большое значение на поле боя в это время", — сказал американский чиновник.

Согласится ли Украина на снижение призывного возраста?

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что Украина ни при каких условиях не согласится на снижение призывного возраста.

"Как по мне, это вообще неправильно, мы себя таким образом уничтожим. С одной стороны, правы военные, которые говорят, что надо люди на фронтах, но с другой стороны, надо же баланс. Одна бывшая известная народный депутат говорит: "Давайте мы 10 миллионов человек заберем на фронт, и они сразу изменят ситуацию на фронте, все будет окей". Звучит замечательно, если бы мы противостояли кому-то похожему на нас — по территории, человеческому и экономическому потенциалу. Примерно Беларусь, Румыния, Польша, вот это действительно было бы уместным", — сказал Фокусу Ступак.

Он отметил, что Россия в разы больше Украины, поэтому такое количество человеческого потенциала — это последние 10 миллионов, тогда как для РФ ситуация иная. Враг имеет места, откуда можно выгребать ресурс, в частности, из КНДР. Тогда как на войну воевать на стороне Украины не приедут французы или румыны.

"Мы просто закончимся как нация, поэтому я категорически против", — заявил Ступак.

Политолог, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский центр общественного развития" Игорь Рейтерович также думает, что Украина не согласится на это. В частности, по двум причинам — это давление является неофициальным и не касается первых лиц, также нет объективных аргументов по снижению призывного возраста, ведь Украина имеет большой мобилизационный потенциал, в частности, из людей за 25 лет, однако он до конца не отработан, рассказал он в комментарии Фокусу.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил в разговоре с Фокусом, что Украина будет вынуждена согласиться на снижение призывного возраста, если долго будет продолжаться процесс остановки ведения боевых действий.

Украине не хватает оружия для всех мобилизованных

По словам советника президента по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина, мобилизованным солдатам не хватает оружия из-за задержки поставок обещанной Украине помощи. Он отметил, что снижение призывного возраста до 18 лет не компенсирует эту задержку.

Он пояснил, что из-за подобных задержек не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.

"Нет смысла слышать призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя", — сообщил Дмитрий Литвин.

Рейтерович соглашается, что если Украина уменьшает призывной возраст, то нужно иметь достаточно оружия, чтобы всех вооружить, подготовить и обучить.

"На сегодняшний день таких ресурсов в Украине нет. Просто уменьшать возраст ради массы людей, которые не будут нормально задействованы, нет никакого смысла. И конечно, этот вопрос является очень чувствительным с социальной точки зрения. Правильно об этом говорил наш бывший главнокомандующий, ныне посол Британии, что это ресурс Украины, люди, которые будут отстраивать и развивать страну", — рассказал политолог.

По его мнению, Украина не пойдет на снижение призывного возраста, поскольку сейчас нет насущной необходимости в этом. В частности, он убежден, что это решение не даст того эффекта, на которых рассчитывают западные партнеры.

В свою очередь Романенко отметил, что вооружение важно, однако основной вопрос в военных и их подготовке.

"У нас есть необходимость в просто подготовленных людях, которых бы привезли из учебных центров и предоставили тем бригадам, которые будут формировать. Потому что исходят из того, что резерв бригады надо комплектовать. Впереди резерва есть вопрос укомплектованности бригад, которые воюют на линии соприкосновения. И там нужны люди, которые призваны, подготовлены и переданы в их укомплектование. Затем уже идет по очереди комплектование и формирование резервных бригад", — пояснил Игорь Романенко.

Ступак сообщил, что Украине не хватает людей и оружия. В частности, мотивированные бойцы, к сожалению, уже закончились — погибли, пропали без вести, получили ранения, попали в плен. Тогда как Европа также не имеет супермаркета, куда заходишь, даешь два миллиона долларов и просишь оружие.

"Это оружие изготавливается годами, а у нас такого времени нет. Европейцы только начали выходить на определенные параметры, которые нам были нужны еще в 2022 году. Поздно, поэтому нам могут помогать только, чтобы поддерживать наше положение", — пояснил военный эксперт.

Снижение призывного возраста: почему этого требует Запад

По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, Запад просит Украину снизить призывной возраст из-за того, что хочет, чтобы осуществлялась эффективная организация ведения боевых действий. Без призыва 18-25-летних решить этот вопрос не удается. Более того, поднимается социальный вопрос, ведь сейчас средний возраст в армии — 43 года, таким людям сложно.

"Эту ситуацию нужно менять, и поэтому Запад хочет видеть, что средства, которые он выделяет на вооружение, технику, боеприпасы, эффективно будут применены. А людьми такого возраста (40+, — Ред.) это делать не удастся", — подытожил эксперт.

Политолог Рейтерович считает, что Запад просит Украину снизить призывной возраст по двум причинам. Так партнеры в каких-то своих расчетах исходят из того, что это решение могло бы изменить ситуацию, однако расчеты достаточно условны и не всегда соответствуют реальности. Вторая причина банальна — такими заявлениями Запад может хотеть получить от Киева отрицательный ответ для того, чтобы потом использовать это как аргумент против Украины: "Смотрите, вы не делаете все должное со своей стороны, а требуете от нас делать максимум. Поскольку вы не сделали этого, мы не сделаем того".

"Вот такой очень циничный торг, но он скорее всего имеет место, поскольку об этих вопросах говорили и раньше, им надо какие-то аргументы приводить, почему они не могут нам максимально помочь, и они будут цепляться просто к некоторым вещам, которые собственно есть в Украине. Это же чисто политический вопрос", — заявил Игорь Рейтерович.

Нужно ли уменьшать призывной возраст: мнение военных

Украинский военнослужащий Даниил Яковлев считает, что снижать призывной возраст в Украине не нужно. По его словам, если это сейчас произойдет, то ТЦК будет хватать 18-летних ребят, бросать их в бусы и куда-то отвозить. В результате это создаст большой социальный кризис в Украине.

"Родители будут пытаться спрятать, вывезти своих сыновей. Это создаст столько проблем и негатива, что просто ужас", — заявил Фокусу Даниил Яковлев.

Боец отметил, что проблема в украинской армии не в том, что не хватает людей, а в качестве и правильной организации их работы.

"Людям, которые в армии занимают руководящие должности, дай хоть миллион человек, хоть три миллиона, но с таким провалом в управлении это не будет ощущаться. Поэтому надо все, что в армии сейчас есть, оптимизировать и улучшить. Тогда в армии появится очень большая часть людей, которых можно привлекать к другой работе и по другим направлениям", — пояснил он.

По его мнению, вместо того, чтобы улучшить обучение, обеспечение военных, уменьшить количество смертей из-за "глупостей", Украина хочет закрыть эти проблемы набором большего количества людей. Даниил Яковлев заявил, что в ВСУ ресурса хватает, однако его нужно оптимизировать. В результате не придется уменьшать призывной возраст.

В свою очередь боец ВСУ Кирилл Яковлев убежден, что снижение призывного возраста является хорошим решением, однако если вместе с этим будет улучшена базовая общевойсковая подготовка, амуниция, снаряжение и защита военных.

"Мы можем постоянно уменьшать мобилизационный возраст, но если мы не будем увеличивать шансы на выживание бойца на поле боя, то уменьшение призывного возраста никак не поможет. Уже уменьшили призывной возраст до 25 лет, а вопрос мобилизации не закрыли полностью, то есть людей на фронте всегда будет не хватать", — отметил Яковлев.

По его словам, если будет улучшено лечение и реабилитацию бойцов, то после ранения больше людей будет возвращаться в строй. На вопрос, хватит ли оружия на всех мобилизованных в случае снижения призывного возраста, Кирилл Яковлев ответил, что вопрос не в оружии и амуниции, а в качестве, подготовке, технике, артиллерии и тому подобное.

"То есть пехота есть пехота. Пехотинец не может просто сидеть в окопе и все. Чтобы он держал свои позиции, должно быть много факторов — это машины подвоза БК, личного состава, артиллерия, дроны, тяжелая техника, радиолокационные станции и тому подобное. Нужен целый комплекс", — добавил военнослужащий.

Напомним, 18 ноября спикер МИД Георгий Тихий заявил, что в рамках переговоров с Западом обсуждается мобилизация и снижение призывного возраста в Украине. По его словам, разговор не имеет напряженного или негативного тона.

30 ноября нардеп Лариса Билозир сообщила, что в Украине можно мобилизовать еще 3,7 миллиона мужчин за 25 лет. Она отметила, что уже призвано на службу 1,2 миллиона человек, забронировано 600 тысяч, а 1,5 миллиона непригодны к службе.