"У нас другое видение": в МИД ответили на предложение Запада начать мобилизацию 18-летних

Представитель министерства Георгий Тихий рассказал, что разговоры с партнерами по мобилизации обычно инициирует сама Украина. Однако, по его словам, мобилизованных мужчин нечем вооружать.

27 ноября в Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщили, что Вашингтон давит на Украину с требованием рассмотреть снижение мобилизационного возраста до 18 лет. 28 ноября на брифинге это прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, как передали в "Европейской правде".

Он подтвердил, что в рамках переговоров с Западом обсуждается призыв в Украине и снижение мобилизационного возраста. Однако, по словам представителя МИД, этот разговор не имеет напряженного, негативного или критического тона.

"Хочу заметить, что это Украина обычно инициирует такие обсуждения. На наших переговорах мы сообщаем партнерам о динамике мобилизации, которая у нас происходит. Это часть дискуссии так же как и другие темы, как предоставление оружия, стратегия, оборона, санкции, сдерживание и т. д.", — подчеркнул Тихий.

Он пояснил, что Украина сейчас не имеет достаточного количества оружия и оборудования, чтобы обеспечить даже уже мобилизованных граждан.

"Когда мы читаем источники, которые утверждают, что Украина должна мобилизовать больше, и это главная проблема, у нас другое видение. По нашему мнению, уже объявленная помощь, оружие и оборудование, должны прибыть в Украину быстрее", — заявил представитель министерства.

Напомним, юристы объяснили, в каких случаях не наказывают за отказ от повестки во время мобилизации.

Мэр Конотопа Артем Семенихин 28 ноября информировал об отмене бронирования для работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры в Сумской области.