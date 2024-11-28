"У нас інше бачення": у МЗС відповіли на пропозицію Заходу розпочати мобілізацію 18-річних

Речник міністерства Георгій Тихий розповів, що розмови з партнерами щодо мобілізації зазвичай ініціює сама Україна. Однак, за його словами, мобілізованих чоловіків немає чим озброювати.

27 листопада у Reuters із посиланням на джерело в адміністрації США повідомили, що Вашингтон тисне на Україну з вимогою розглянути зниження мобілізаційного віку до 18 років. 28 листопада на брифінгу це прокоментував речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, як передали в "Європейській правді".

Він підтвердив, що в межах переговорів з Заходом обговорюється призов в Україні та зниження мобілізаційного віку. Однак, зі слів представника МЗС, ця розмова не має напруженого, негативного або критичного тону.

"Хочу зауважити, що це Україна зазвичай ініціює такі обговорення. На наших переговорах ми повідомляємо партнерам про динаміку мобілізації, яка в нас відбувається. Це частина дискусії так само як і інші теми, як-то надання зброї, стратегія, оборона, санкції, стримування тощо", — наголосив Тихий.

Він пояснив, що Україна зараз не має достатньої кількості зброї й обладнання, щоб забезпечити навіть уже мобілізованих громадян.

"Коли ми читаємо джерела, які стверджують, що Україна повинна мобілізовувати більше, і це головна проблема, у нас інше бачення. На нашу думку, вже оголошена допомога, зброя та обладнання, повинні прибути в Україну швидше", — заявив речник міністерства.

Нагадаємо, юристи пояснили, в яких випадках не карають за відмову від повістки під час мобілізації.

Мер Конотопа Артем Семеніхін 28 листопада інформував про скасування бронювання для працівників комунальних підприємств критичної інфраструктури на Сумщині.