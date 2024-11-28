На Сумщині мають мобілізувати комунальників критичної інфраструктури, — мер Конотопа (відео)

Артем Семеніхін зазначив, що відповідне доручення надав глава Сумської ОВА. На його виконання надається два дні.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх нібито скасував бронювання від мобілізації для працівників комунальних підприємств критичної інфраструктури в Сумській області. Про це заявив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Міський голова зазначив, що Володимир Артюх дав доручення СБУ виділити по одній людині до кожного працівника ТЦК. Вони мають контролювати мобілізацію працівників підприємств критичної галузі. На виконання цього рішення дається два дні, 28 та 29 листопада.

"Вчора мені стало відомо, що пан Артюх своїм рішенням скасував бронь працівникам комунальних підприємств. Більше того, дав доручення СБУ виділити по одній людині до кожного працівника ТЦК, щоб проконтролювати, щоб всіх працівників комунальних підприємств критичної галузі — водоканали, теплогенеруючі й так далі — призвати до лав Збройних сил України за завтрашній день, за четвер і за п'ятницю", — уточнив Артем Семеніхін.

Мобілізація працівників комунальної інфраструктури Сумщини: реакція ОВА

В ОВА на момент виходу матеріалу ніяк не коментували публікацію мера Конотопа. За інформацією місцевого видання "Кордон.Медіа", у пресслужбі адміністрації не володіють інформацією щодо цієї ситуації. Також не коментували ситуацію в Управлінні СБУ в Сумській області.

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні зміниться процес бронювання працівників критично важливих підприємств. Зокрема, деякі з них втратять відстрочку від мобілізації. Крім того, українських працівників можна буде бронювати через "Дію".