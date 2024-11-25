З 1 грудня українці втратять бронювання: Фокус розповідає, кого стосуватимуться обмеження

В Україні змінюється процес бронювання працівників критичних підприємств від мобілізації. Фокус дізнався, хто з людей втратить відстрочку, та чи існують корупційні ризики в оновленій постанові Кабміну.

З 1 грудня в Україні запроваджуються певні зміни щодо бронювання. За словами народного депутата і члена комітету з питань економічного розвитку Богдана Кицака, в додатку до постановки Кабміну №1332 йдеться про те, що деякі робітники критично важливих підприємств втратять бронювання від мобілізації.

Хто втратить бронювання від мобілізації

Він наголосив, що в самій постанові уряду не багато змін, проте в додатку є пункт 12, який передбачає, що працівники підприємств, які були працевлаштовані після 18 травня 2024 року "частково позбавляються можливості бути заброньованими".

"Уявімо, що у вас на підприємстві, станом на 18 травня є 100 працівників, і ви можете забронювати 50%. Після 18 травня ви, наприклад, відкрили додаткову філію чи розширили свої можливості, й у вас стало тепер 200 працівників. Але забронювати, згідно з цим, ви можете тільки працівників, які були, станом на 18 травня", — розповів Фокусу Кицак.

Нардепу зараз складно оцінити, яка кількість людей втратить бронювання через нову постанову. Зокрема, в Україні кількість заброньованих зросла з 900 тисяч, станом на 18 травня, до близько 1,5 мільйона. Проте постанова має й певні виключення, під них підпадають представництва міжнародних організацій, неурядові організації, наглядові ради тощо. В результаті нові обмеження на них не діятимуть.

Богдан Кицак зауважив, що в Україні продовжать працювати комісії, які визначатимуть і перевірятимуть підприємства на відповідність критеріям, які визначають критичність. Зокрема, комісії здійснюватимуть щомісячний моніторинг, аби зʼясувати, чи сплачуються податки. В результаті це зменшить корупційні ризики.

Корупційні ризики та схеми: що говорить адвокат

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець зауважив у розмові з Фокусом, що випадки корупції будуть мінімальні. Він вважає, що порушення щодо бронювання — це одиничні випадки по всій країні.

"Якщо все буде відбуватися в рамках закону, то корупції не буде. Єдине питання, що новим порядком встановлено певні зміни для місцевих органів, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств щодо бронювання своїх представників. Тут, звичайно, можуть бути вже корупційні ризики, коли не зрозуміло, за якими параметрами та яким чином без чітких і прозорих норм будуть встановлюватися дозволи щодо віднесення підприємства до критично важливого. От тут дійсно ризик є", — сказав Кравець.

На запитання, чи можна особу оформити на роботу "заднім числом", адвокат наголосив, що нині це зробити неможливо.

Зміни в бронюванні з 1 грудня: нові правила

Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що з 1 грудня українських працівників можна буде бронювати через "Дію". За її словами, Кабмін вдосконалив 76 постанову щодо бронювання, а саме:

бронювання триватиме й надалі;

змінений підхід до бронювання, аби виключити виявлені проблеми — зловживання підприємствами (зниження зарплатні після отримання статусу критичності, пошук способів для понаднормового збільшення заброньованих). Тому галузеві й регіональні критерії критичності погоджуватимуться Міноборони й Мінекономіки;

алгоритм визнання підприємства критичним не змінюється, проте потрібно відповідати двом з восьми визначених критеріїв;

середня зарплата на підприємстві повинна бути не менше 20 тисяч гривень, а зарплатня працівника, якого бронюють, — не менше 2,5 мінімальних зарплат;

підприємство не повинно мати заборгованості по сплаті податків;

щоквартально відбуватиметься моніторинг відповідності підприємств встановленим вимогам щодо зарплатні, рівня сплати податків та кількості військовозобовʼязаних;

критичність підприємства анульовуватиметься, якщо моніторинг дасть негативний результат.

Нагадаємо, 25 листопада нардепка Ірина Констанкевич повідомила, що Кабмін ініціював зміни правил бронювання працівників критично-важливих підприємств через проблеми з процесом мобілізації. Йдеться про дефіцит бійців у ЗСУ, понад мільйон заброньованих та порушення під час отримання відстрочки.

Тоді ж нардеп Богдан Кицак зауважив, що отримати бронювання чи відстрочку можуть лише 50% працівників ДБР, Нацполіції, прокуратури, НАБУ. Проте міністр оборони окремим розпорядженням може збільшити кількість та можливість забронювати таких працівників до 100%.