С 1 декабря украинцы потеряют бронирование: Фокус рассказывает, кого будут касаться ограничения

В Украине меняется процесс бронирования работников критических предприятий от мобилизации. Фокус узнал, кто из людей потеряет отсрочку, и существуют ли коррупционные риски в обновленном постановлении Кабмина.

С 1 декабря в Украине вводятся определенные изменения относительно бронирования. По словам народного депутата и члена комитета по вопросам экономического развития Богдана Кицака, в приложении к постановлению Кабмина №1332 говорится о том, что некоторые рабочие критически важных предприятий потеряют бронирование от мобилизации.

Кто потеряет бронирование от мобилизации

Он отметил, что в самом постановлении правительства не много изменений, однако в приложении есть пункт 12, который предусматривает, что работники предприятий, которые были трудоустроены после 18 мая 2024 года "частично лишаются возможности быть забронированными".

"Представим, что у вас на предприятии, по состоянию на 18 мая есть 100 работников, и вы можете забронировать 50%. После 18 мая вы, например, открыли дополнительный филиал или расширили свои возможности, и у вас стало теперь 200 работников. Но забронировать, согласно этому, вы можете только работников, которые были, по состоянию на 18 мая", — рассказал Фокусу Кицак.

Нардепу сейчас сложно оценить, какое количество людей потеряет бронирование из-за нового постановления. В частности, в Украине количество забронированных выросло с 900 тысяч, по состоянию на 18 мая, до около 1,5 миллиона. Однако постановление имеет и определенные исключения, под них подпадают представительства международных организаций, неправительственные организации, наблюдательные советы и тому подобное. В результате новые ограничения на них не будут действовать.

Богдан Кицак отметил, что в Украине продолжат работать комиссии, которые будут определять и проверять предприятия на соответствие критериям, которые определяют критичность. В частности, комиссии будут осуществлять ежемесячный мониторинг, чтобы выяснить, уплачиваются ли налоги. В результате это уменьшит коррупционные риски.

Коррупционные риски и схемы: что говорит адвокат

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отметил в разговоре с Фокусом, что случаи коррупции будут минимальны. Он считает, что нарушения по бронированию — это единичные случаи по всей стране.

"Если все будет происходить в рамках закона, то коррупции не будет. Единственный вопрос, что новым порядком установлены определенные изменения для местных органов, органов местного самоуправления, коммунальных предприятий по бронированию своих представителей. Здесь, конечно, могут быть уже коррупционные риски, когда не понятно, по каким параметрам и каким образом без четких и прозрачных норм будут устанавливаться разрешения об отнесении предприятия к критически важному. Вот здесь действительно риск есть", — сказал Кравец.

На вопрос, можно ли лицо оформить на работу "задним числом", адвокат отметил, что сейчас это сделать невозможно.

Изменения в бронировании с 1 декабря: новые правила

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что с 1 декабря украинских работников можно будет бронировать через "Дію". По ее словам, Кабмин усовершенствовал 76 постановление по бронированию, а именно:

бронирование будет продолжаться и в дальнейшем;

изменен подход к бронированию, чтобы исключить выявленные проблемы — злоупотребления предприятиями (снижение зарплаты после получения статуса критичности, поиск способов для сверхурочного увеличения забронированных). Поэтому отраслевые и региональные критерии критичности будут согласовываться Минобороны и Минэкономики;

алгоритм признания предприятия критическим не меняется, однако нужно соответствовать двум из восьми определенных критериев;

средняя зарплата на предприятии должна быть не менее 20 тысяч гривен, а зарплата бронируемого работника — не менее 2,5 минимальных зарплат;

предприятие не должно иметь задолженности по уплате налогов;

ежеквартально будет происходить мониторинг соответствия предприятий установленным требованиям по зарплате, уровню уплаты налогов и количеству военнообязанных;

критичность предприятия будет аннулироваться, если мониторинг даст отрицательный результат.

Напомним, 25 ноября нардеп Ирина Констанкевич сообщила, что Кабмин инициировал изменения правил бронирования работников критически важных предприятий из-за проблем с процессом мобилизации. Речь идет о дефиците бойцов в ВСУ, более миллиона забронированных и нарушения при получении отсрочки.

Тогда же нардеп Богдан Кицак отметил, что получить бронирование или отсрочку могут только 50% работников ГБР, Нацполиции, прокуратуры, НАБУ. Однако министр обороны отдельным распоряжением может увеличить количество и возможность забронировать таких работников до 100%.