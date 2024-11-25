Значительная часть украинцев потеряет бронирование из-за нового постановления Кабмина, — нардеп (видео)

Для получения бронирования от мобилизации работник должен быть трудоустроен на предприятие до 18 мая 2024 года.

Кабинет министров сделал более четкой процедуру бронирования военнообязанных на период военного положения. Начиная с 1 декабря бронирование военнообязанных снова будет происходить через "Дію". В то же время в соответствии с новыми критериями, все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года. Но также есть несколько нюансов, о которых рассказал в эфире "КИЕВ24" нардеп Богдан Кицак, из фракции "Слуга народа" и член Комитета по вопросам экономического развития.

Теперь правительство определяет, что для получения бронирования от мобилизации работник должен быть трудоустроен на предприятие до 18 мая 2024 года. По словам Кицака, те, кто получил должности после этой даты, в дальнейшем будут лишены статуса бронирования.

Кабинет министров Украины улучшил процедуры бронирования военнообязанных на время военного положения. В Кабмине сообщили, что с 1 декабря бронирование военнообязанных снова будет доступно с помощью "Дії", при этом всем критически важным предприятиям понадобится подтвердить статус до 28 февраля следующего года.

Отмечается, что в дальнейшем работник должен уточнить свои данные и не находиться в розыске. Также известно, что отныне зарплата на предприятии должна быть не менее 20 тысяч гривен.

Нардеп Богдан Кицак отметил, что забронироваться или получить отсрочку могут только 50% работников ГБР, Нацполиции, прокуратуры, НАБУ, но министр обороны Украины наделяется полномочиями своим отдельным распоряжением увеличить количество и возможность забронировать таких работников до 100%.

Относительно предприятий, то по словам Богдана Кицака есть одна ключевая норма, которая фактически приведет к тому, что количество людей, которое ранее было забронировано, не потеряет такой статус вообще.

"Это означает, что предприятия, которые подают свои данные на бронирование, они не просто должны быть отвечать тому, что последние три месяца данный работник получает заработную плату на уровне 20 тысяч гривен, не только то, что предприятие подпадает под статус критичности, которая определяется на уровне областных военных администраций, ведь еще этот работник должен был работать до 18 мая 2024 года", — Кицак отметил, что если работник появился после этой даты на определенном предприятии и получал бронь, то сейчас он такой возможности лишается.

Это означает, что среди того количества забронированных, которое было до того: от 900 тысяч до полутора миллионов, значительное количество людей потеряет такую возможность и статус быть забронированным.

В то же время критерии одинаковы для государственных и частных предприятий. Но есть исключения. Это предприятия, которые работают на ОПК (Оборонно-промышленный комплекс. — Ред.) и в производстве оружия.

Напомним, с 1 декабря 2024 года бронь от мобилизации оформить будет возможно только в приложении "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, еще месяц назад возможность бронировать сотрудников онлайн была доступна и через портал "Дія", и в бумажном формате. Компании подавали документы и получали статус критических. Также с 1 декабря будут действовать новые условия и критерии бронирования от мобилизации.