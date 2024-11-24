Изменения в процессе бронирования, кто потеряет отсрочку от мобилизации: разъяснение Минэкономики

По итогам аудита выяснили, что в список критически важных включались предприятия, которые не должны быть такими. В ряде случаев после получения статуса критически важного у работников резко снижалась зарплата.

Кабинет министров Украины улучшил процедуры бронирования военнообязанных на время военного положения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики Украины.

В ведомстве сообщили, что с 1 декабря бронирование военнообязанных вновь будет доступно посредством "Дії", при этом всем критически важным предприятиям понадобится подтвердить статус до 28 февраля следующего года.

Ведомство проинформировало, что по итогам аудита у 95% всех критически важных предприятий этот статус сохранился, однако обнаружили ряд нарушений:

после получения статуса критически важного у работников резкое и необоснованно снижалась зарплата;

применялись разные схемы сверхурочного увеличения численности забронированных;

в список критически важных включались предприятия, которые, по сути, не должны быть такими для украинской экономики.

Замминистра экономики Виталий Киндратив отметил, что были выявлены незначительные нарушения и подготовлены соответствующие изменения.

"А значит новые параметры бронирования и критичности предприятий станут более четкими и обеспечат баланс между обороноспособностью государства и экономикой", — сказал он.

Он добавил, что после аудита на предприятиях, где были найдены злоупотребления, соответствующие предприятия потеряли статус критически важных. Работников разбронировали.

Также были упорядочены отраслевые и региональные критерии критичности предприятий. По его словам, бронировать следует лишь тех, кто вносит вклад в экономику, на что должно быть законное право.

Изменение правил бронирования

С 1 декабря 2024 года бронь от мобилизации оформить будет возможно только в приложении "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, еще месяц назад возможность бронировать сотрудников онлайн была доступна и через портал "Дія", и в бумажном формате. Компании подавали документы и получали статус критических.

Напомним, что с 1 декабря появятся новые условия и критерии бронирования от мобилизации.

Также Фокус в своем материале сообщал, что в Европейской бизнес ассоциации объяснили, зачем нужен механизм экономического бронирования.