Зміни в процесі бронювання, хто втратить відстрочку від мобілізації: роз'яснення Мінекономіки

За підсумками аудиту з'ясували, що до списку критично важливих потрапляли підприємства, які не повинні бути такими. У низці випадків після отримання статусу критично важливого у працівників різко знижувалася зарплата.

Кабінет міністрів України поліпшив процедури бронювання військовозобов'язаних на час воєнного стану. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки України.

У відомстві повідомили, що з 1 грудня бронювання військовозобов'язаних знову буде доступне за допомогою "Дії", при цьому всім критично важливим підприємствам знадобиться підтвердити статус до 28 лютого наступного року.

Відомство поінформувало, що за підсумками аудиту у 95% усіх критично важливих підприємств цей статус зберігся, проте виявили низку порушень:

після отримання статусу критично важливого у працівників різко і необґрунтовано знижувалася зарплата;

застосовувалися різні схеми понаднормового збільшення чисельності заброньованих;

до списку критично важливих заносили підприємства, які, по суті, не повинні бути такими для української економіки.

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів зазначив, що було виявлено незначні порушення і підготовлено відповідні зміни.

"А отже, нові параметри бронювання та критичності підприємств стануть чіткішими та забезпечать баланс між обороноздатністю держави та економікою", — сказав він.

Він додав, що після аудиту на підприємствах, де було знайдено зловживання, відповідні підприємства втратили статус критично важливих. Працівників розбронювали. Також було впорядковано галузеві та регіональні критерії критичності підприємств. За його словами, бронювати слід лише тих, хто робить внесок в економіку, на що має бути законне право.

Зміна правил бронювання

З 1 грудня 2024 року бронь від мобілізації оформити буде можливо тільки в застосунку "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, ще місяць тому можливість бронювати співробітників онлайн була доступна і через портал "Дія", і в паперовому форматі. Компанії подавали документи й отримували статус критичних.

Нагадаємо, що з 1 грудня з'являться нові умови та критерії бронювання від мобілізації.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв, що в Європейській бізнес асоціації пояснили, навіщо потрібен механізм економічного бронювання.