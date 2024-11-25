Значна частина українців втратить бронювання через нову постанову Кабміну, — нардеп (відео)

Для отримання бронювання від мобілізації працівник має бути працевлаштованим на підприємство до 18 травня 2024 року.

Кабінет міністрів зробив чіткішою процедуру бронювання військовозобов'язаних на період воєнного стану. Із 1 грудня бронювання військовозобов'язаних знову відбуватиметься через "Дію". Водночас, відповідно до нових критеріїв, усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року. Та є ще кілька нюансів, про які розповів в ефірі "КИЇВ24" нардеп Богдан Кицак, із фракції "Слуга народу" та член Комітету з питань економічного розвитку.

Тепер уряд визначає, що для отримання бронювання від мобілізації працівник мав бути працевлаштованим на підприємство до 18 травня 2024 року. За словами Кицака, ті, хто обійняв посади після цієї дати, надалі будуть позбавлені статусу бронювання.

Кабінет міністрів України поліпшив процедури бронювання військовозобов'язаних на час воєнного стану. У Кабміні повідомили, що з 1 грудня бронювання військовозобов'язаних знову буде доступне за допомогою "Дії", водночас усім критично важливим підприємствам слід буде підтвердити статус до 28 лютого наступного року.

Зазначається, що надалі працівник повинен уточнити свої дані й не перебувати в розшуку. Також відомо, що відтепер зарплата на підприємстві має становити щонайменше 20 тисяч гривень.

Нардеп Богдан Кицак зауважив, що забронюватися або отримати відстрочку можуть тільки 50% працівників ДБР, Нацполіції, прокуратурі, НАБУ, але міністр оборони України наділяється повноваженням своїм окремим розпорядженням збільшити кількість і можливість забронювати таких працівників до 100%.

Щодо підприємств, то, за словами Богдана Кицака є одна ключова норма, яка фактично призведе до того, що кількість людей, яка раніше була заброньована, не втратить такий статус взагалі.

"Це означає, що підприємства, які подають свої дані на бронювання, вони не просто повинні відповідати тому, що останні три місяці даний працівник отримує заробітну плату на рівні 20 тисяч гривень, чи тому, що підприємство підпадає під статус критичності, яка визначається на рівні обласних військових адміністрацій, до всього, цей працівник повинен був працювати ще до 18 травня 2024 року", — Кицак зауважив, якщо працівник з'явився після цієї дати на певному підприємстві й отримував бронь, то нині він такої можливості позбувається.

Це означає, що серед тієї кількості заброньованих, яка була до того: від 900 тисяч до півтора мільйона, значна кількість людей втратить таку можливість і статус бути заброньованим.

Водночас критерії є однаковими для державних и приватних підприємств. Але є винятки. Це підприємства, які працюють на ОПК (Оборонно-промисловий комплекс. — Ред.) й у виробництві зброї.

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року бронь від мобілізації оформити буде можливо тільки в застосунку "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, ще місяць тому можливість бронювати співробітників онлайн була доступна і через портал "Дія", і в паперовому форматі. Компанії подавали документи й отримували статус критичних. Також із 1 грудня діятимуть нові умови та критерії бронювання від мобілізації.