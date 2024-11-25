Ще є 100 тисяч: у Раді розповіли про резерви для мобілізації та зміни у бронюванні (відео)

У тилу перебувають понад 100 тис. військових пенсіонерів, які цілком можуть поповнити лави ЗСУ, вважає нардепка фракції "За майбутнє" Ірина Констанкевич. Водночас 40 тис. українців із цієї категорії вже воюють.

Силам оборони не вистачає людей на фронті, тоді як у тилу протягом останніх кількох місяців забронювали від мобілізації понад мільйон громадян. Щоб здолати ці негаразди, Кабінет міністрів прийняв нову постанову, тим часом у деяких регіонах України не вистачає працівників. Про те, де можна відшукати джерело резервів для призову, нардепка фракції "За майбутнє" і самовисуванка від партії "Голос" Ірина Констанкевич розповіла в ефірі "Новини. Live".

Бронювання від мобілізації - коментар нардепки Ірини Констанкевич див. з 2:25:40

Констанкевич пояснила, що з процесом мобілізації є три проблеми: дефіцит бійців у лавах ЗСУ, понад мільйон заброньованих і багато порушень під час отримання відстрочки від мобілізації. У зв'язку з цим уряд ініціював зміни правил бронювання громадян, які працюють на критично-важливих підприємствах і оформив захист через електронний застосунок "Дія". Нардепка не могла назвати, про які саме порушення йдеться та в якому обсязі. Однак заявила, що, згідно з її даними, на Волині навпаки — позникали чоловіки й нікому працювати.

"Я не втаємничена у ці схеми. З іншого боку, я володію інформацією, бо перебуваю на Волині, що у нас насправді великий дефіцит на підприємствах, тобто чоловіків не так і багато, їх майже немає, зокрема на підприємствах критичної інфраструктури, тому дійсно потрібно зробити аналіз і ревізію", — заявила політикиня.

В ефірі також пролунала ідея Констанкевич щодо того, як можна здолати дефіцит мобілізованих і зберегти мирне життя чоловіків у тилу. З її слів, в України є резерв людей, яких можна відправити в армію — це військові запасу (військові пенсіонери), працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, поліцейські, працівники інших силових відомств. Нардепка також повідомила про кількість військових пенсіонерів "спроможного віку", яких можна призвати: їх близько 100 тис. Водночас 40 тисяч українців цієї категорії вже на фронті.

"Там ще є ресурси, тож можна завдяки ротації це питання вирішувати, це один із найреалістичніших шляхів. Ті, які ще не пенсійного віку, тобто спроможні тримати зброю в руках, і отримують лише пенсії від держави, їх це десь понад 100 тисяч", — заявила Констанкевич.

Бронювання від мобілізації — деталі нової постанови

Зазначимо, 22 листопада Кабінет міністрів опублікував постанову про зміни правил бронювання від мобілізації на підприємствах. Згідно з оновленими правилами, з'явилися нові критерії для надання відстрочки: компанія повинна платити заброньованому зарплату не менш як 20 тис. грн, водночас такий самий розмір зарплат має бути середнім на підприємстві. Крім того, планують переглянути перелік визначення критичної важливості компанії для економіки та регіону.

Раніше Фокус писав про деталі призначення пенсії військовослужбовцям — за ними можна визначити орієнтовний вік людей, про яких говорила нардепка. Згідно з українським законодавством, на пенсію можна піти за наявності вислуги в ЗСУ 25 і більше років, або якщо є страховий стаж 25 років і більше, а вислуга в силових структурах — не менш ніж 12 років. Якщо припустити, що людина пішла на службу у 18 років, то мінімальний пенсійний вік може становити 43 роки.

Нагадуємо, 25 листопада нардеп Богдан Кицак пояснив, які категорії українців можуть втратити відстрочку від мобілізації після нової постанови Кабміну.