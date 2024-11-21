Два обов'язкові, один — на вибір: які правила бронювання підприємств діятимуть з 1 грудня

Щоб критично-важливе підприємство могло забронювати від мобілізації співробітника, воно повинно платити йому середню зарплату 20 тис. грн, пояснив заступник глави Мінекономіки Віталій Кіндратів. Крім того, є ще два критерії.

Українці, які працюють на критично-важливих підприємствах, з 1 грудня зможуть скористатись новими правилами бронювання від мобілізації. Уряд планує внести зміни в критерії, яким має відповідати таке підприємство. З'являться два обов'язкових критерії, пов'язаних з податками та зарплатами. Про деталі майбутніх змін процесу бронювання заступник міністра економіки Віталій Кіндратів розповів Forbes Ukraine.

Кіндратів пояснив, що основна зміна, яке зачепить українців — це встановлення статусу "критичного" для підприємства. Кабмін вдосконалить постанову №76 від 27 січня 2023 року. У постанові визначають, критерії "критичної важливості" для економіки, життя населення та потреби ЗСУ. Заступник глави Мінекономіки заявив, що запровадять три критерії: два — обов'язкові, один — не обов'язковий.

Які обов'язкові критерії для отримання статусу "критичного":

відсутність податкових заборгованостей;

вимога до середньої зарплати на підприємстві та до середньої зарплати працівника, якого планують забронювати. Обидва цих показники повинні бути не менш як дві мінімальних зарплати, тобто — не менш як 20 тис. грн.

Який необов'язковий критерій для статусу "критичного"? Посадовець відповів, що цей критерій підприємство обирає самостійно з переліку, який є в постанові №76 або в галузевих критеріях.

"Текст фіналізується урядом та має бути підписаний найближчим часом", — навело видання інформацію, отриману від заступника міністра.

На порталі уряду поки що немає повідомлень про зміни в постанові.

Бронювання від мобілізації — деталі

У постанові Кабміну, про яку згадав Кіндратів, можна відшукати чинний набір критеріїв. Їх можна нарахувати вісім і вони стосуються різних аспектів діяльності підприємства: загальна сума сплачених податків, валютні надходження, належність до стратегічних, важливість для економіки регіонів, резидентство в Дія Сіті та ін. Крім того, там же вказано, що галузеві критерії визначаються на рівні військових адміністрації та відповідних державних органів влади.

Бронювання від мобілізації - критерії критичності підприємств з 1 по 4 Фото: Скриншот Бронювання від мобілізації - критерії критичності підприємств з 5 по 8 Фото: Скриншот

Зазначимо, останні зміни в правила бронювання підприємств уряд вніс 22 жовтня 2024 року. Фокус писав, що суть змін полягає в тому, що слід провести перевірку компаній, працівники яких отримали захист від призову. Якщо перевірка покаже якісь порушення, то бронювання переглядається, ідеться у постанові.

Нагадуємо, у жовтня підприємство, яке постачає військове спорядження для ЗСУ, публічно поскаржилось на те, що не отримало бронювання від мобілізації.