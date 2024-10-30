Не тарологи і не сушисти: компанія ВПК України повідомила про відсутність бронювання, деталі

Компанія зі сфери ВПК "Балістика" забезпечує бронежилетами сотні тисяч бійців ЗСУ, але при цьому не може захистити від мобілізації ключових співробітників, написав власник підприємства. Він звернувся до Міноборони, щоб з'ясувати, в чому проблема.

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Українські урядовці майже пів року не можуть прийняти рішення про бронювання від мобілізації співробітників компанії "Балістика" зі сфери військово-промислового комплексу (ВПК). Власник компанії та військовий ЗСУ Олександр Довгий розповів про повістки, які отримують ключові співробітники. Про ситуацію на підприємстві ВПК та про проблеми з бронюванням Довгий написав на сторінці Facebook.

Власник компанії повідомив, що у 2023-24 рр. в ЗСУ мобілізували трьох осіб, а він служить з першого дня повномасштабного вторгнення РФ. Першим отримав запрошення до терцентру комплектування топменеджер у 2023 році. У 2024 — ще двоє. Довгий запевнив, що підприємство втрачає важливих працівників і це вплине на випуск продукції, якою користуються "сотні тисяч військових". Тим часом влада ніяк не може погодитись на відстрочку для співробітників, зауважив він.

"Підприємство, продукцією якого користуються сотні тисяч захисників, не має підтримки, тоді як працівники вторинних галузей — тарологи, сушисти й інші — отримують бронювання без особливих перешкод", — написав військовий.

Довгий пояснив, що звернення про відстрочку від мобілізації компанія відправила 24 червня 2024 року і відповідь мала б надійти протягом 10 днів. Однак погодження немає і схоже на те, що компанія начебто не відповідає критеріям бронювання. Військовий та власник "Балістики" перелічив економічні показники підприємства, аргументуючи свою позицію, і звернувся у Facebook до Міністерства оборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерства економіки України, щоб отримати якісь пояснення.

На момент публікації статті не відшукалось відповідей від представників Міністерств щодо бронювання співробітників зі сфери ВПК.

Бронювання від мобілізації - компанія скаржиться на відмову Фото: Скриншот Бронювання від мобілізації - компанія заявила про відповідність критеріям Фото: Скриншот

ТОВ "Балістика" — компанія, заснована у 2014 році, яка займається випуском спорядження для ЗСУ. Засновників компанії двоє, свідчать дані порталу Youcontrol: Олександр Довгий та Богдана Когутенко. У цехах "Балістики" майструють бронежилети, плитоноски, підсумки, розвантажувальні системи та ін., вказано на сайті. Загальна кількість працівників — 200 ос.

Бронювання від мобілізації — деталі

Зазначимо, в середині жовтня 2024 року уряд призупинив оформлення бронювання від мобілізації, написало медіа NV з посиланням на власні джерела. Журналісти навели пояснення причин такого рішення, отримані від джерел. Неназвані співрозмовники заявили, що президент Володимир Зеленський зауважив надто велику кількість заброньованих, при цьому на фронті є нестача бійців.

Нагадуємо, 29 жовтня видання "РБК-Україна" розповіла деталі про зміну критеріїв підприємств, яким дозволять бронювати співробітників.