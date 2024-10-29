Нові критерії: уряд посилить вимоги отримання статусу "критичних" підприємств, — ЗМІ

Уряд України планує запровадити нові правила бронювання від мобілізації для критично важливих підприємств. Якщо під час аудиту виявиться обман з боку підприємств, то це приведе до втрати статусу.

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Кабінет міністрів України планує посилити вимоги щодо отримання підприємствами статусу "критично важливих" для проведення бронювання працівників від мобілізації. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на неназваного співрозмовника в уряді.

За словами джерела, найближчим часом може бути запроваджено норму узгодження критеріїв "критично важливих" підприємств з Міноборони та Мінекономіки.

"Зараз саме опрацьовується варіант, що галузеві та регіональні критерії мають бути узгоджені з Міністерством оборони та Міністерством економіки", — сказав співрозмовник видання і додає, що основні порушення щодо формування статусу "критичності" підприємств виявлено в місцевих адміністраціях, які їх і формують.

Медіа пише, що серед змін планується збільшити розмір середньої зарплати для підприємства для віднесення його до категорії критично важливого. Наразі цей показник має бути не меншим за середній показник по регіону, однак у Кабміні думають про варіант встановлення єдиного мінімального рівня на всій території країни. За інформацією журналістів, пропонується встановити мінімальну межу в 19-20 тис. грн на місяць.

ЗМІ вказує, що наразі критерії "критичної важливості" визначають галузеві міністерства та ОВА, які й визначають остаточний перелік. Однак за інформацією джерела видання, у деяких регіонах вже зафіксовано порушення, зокрема в Києві, а також у Львівській, Сумській, Хмельницькій та Одеській областях.

Журналісти пишуть, що також додатково планується перевірка підприємств на отримання цього статусу, оскільки деякі підприємства після отримання відповідного "знижують заявлену зарплату або різко збільшують кількість співробітників".

"Це означає, що коли вони подавалися на отримання статусу критичного підприємства, вони вказали середню зарплату по регіону. Але потім вони перейшли на мінімалку. Це означає прямий обман держави", — сказав співрозмовник ЗМІ та додав, що статус відповідних підприємств необхідно перевірити.

Джерело видання повідомило, що якщо буде виявлено порушення чи маніпуляції, то таке підприємство буде позбавлене відповідного статусу, якщо "будуть підстави".

Нагадаємо, 25 жовтня видання NV повідомило, що в Україні планується змінити умови для бронювання підприємств від мобілізації. Держава змінить критерії для компаній з дозволом на бронювання і в такий спосіб отримає додатково мільярди гривень.

26 жовтня Кабмін частково поновив бронювання військовозобов'язаних. Уряд також планує завершити аудит статусу критичних підприємств і бронювання працівників. У Кабміні хочуть вияснити, чи були під час оформлення відповідних статусів недобросовісні дії з потенційно корупційним характером.