Новые критерии: правительство ужесточит требования получения статуса "критических" предприятий, — СМИ

Правительство Украины планирует ввести новые правила бронирования от мобилизации для критически важных предприятий. Если во время аудита обнаружится обман со стороны предприятий, то это приведет к потере статуса.

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Кабинет министров Украины планирует ужесточить требования по получению предприятиями статуса "критически важных" для проведения бронирования работников от мобилизации. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на неназванного собеседника в правительстве.

По словам источника, в ближайшее время может быть введена норма согласования критериев "критически важных" предприятий с Минобороны и Минэкономики.

"Сейчас как раз прорабатывается вариант, что отраслевые и региональные критерии должны быть согласованы с Министерством обороны и Министерством экономики", — сказал собеседник издания и добавляет, что основные нарушения по формированию статуса "критичности" предприятий выявлены в местных администрациях, которые их и формируют.

Медиа пишет, что среди изменений планируется увеличить размер средней зарплаты для предприятия для отнесения его к категории критически важного. Сейчас этот показатель должен быть не меньше среднего показателя по региону, однако в Кабмине думают о варианте установления единого минимального уровня на всей территории страны. По информации журналистов, предлагается установить минимальный предел в 19-20 тыс. грн в месяц.

СМИ указывает, что сейчас критерии "критической важности" определяют отраслевые министерства и ОВА, которые и определяют окончательный перечень. Однако по информации источника издания, в некоторых регионах уже зафиксированы нарушения, в частности в Киеве, а также во Львовской, Сумской, Хмельницкой и Одесской областях.

Журналисты пишут, что также дополнительно планируется проверка предприятий на получение этого статуса, поскольку некоторые предприятия после получения соответствующего "снижают заявленную зарплату или резко увеличивают количество сотрудников".

"Это означает, что когда они подавались на получение статуса критического предприятия, они указали среднюю зарплату по региону. Но потом они перешли на минималку. Это означает прямой обман государства", — сказал собеседник СМИ и добавил, что статус соответствующих предприятий необходимо проверить.

Источник издания сообщил, что если будут выявлены нарушения или манипуляции, то такое предприятие будет лишено соответствующего статуса, если "будут основания".

Напомним, 25 октября издание NV сообщило, что в Украине планируется изменить условия для бронирования предприятий от мобилизации. Государство изменит критерии для компаний с разрешением на бронирование и таким образом получит дополнительно миллиарды гривен.

26 октября Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных. Правительство также планирует завершить аудит статуса критических предприятий и бронирования работников. В Кабмине хотят выяснить, были ли при оформлении соответствующих статусов недобросовестные действия с потенциально коррупционным характером.