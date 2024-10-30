Не тарологи и не сушисты: компания ВПК Украины сообщила об отсутствии бронирования, детали

Компания из сферы ВПК "Баллистика" обеспечивает бронежилетами сотни тысяч бойцов ВСУ, но при этом не может защитить от мобилизации ключевых сотрудников, написал владелец предприятия. Он обратился в Минобороны, чтобы выяснить, в чем проблема.

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Украинские чиновники почти полгода не могут принять решение о бронировании от мобилизации сотрудников компании "Баллистика" из сферы военно-промышленного комплекса (ВПК). Владелец компании и военный ВСУ Александр Довгий рассказал о повестках, которые получают ключевые сотрудники. О ситуации на предприятии ВПК и о проблемах с бронированием Довгий написал на странице Facebook.

Владелец компании сообщил, что в 2023-24 гг. в ВСУ мобилизовали трех человек, а он служит с первого дня полномасштабного вторжения РФ. Первым получил приглашение в терцентр комплектования топ-менеджер в 2023 году. В 2024 — еще двое. Довгий заверил, что предприятие теряет важных работников и это повлияет на выпуск продукции, которой пользуются "сотни тысяч военных". Между тем власть никак не может согласиться на отсрочку для сотрудников, отметил он.

"Предприятие, продукцией которого пользуются сотни тысяч защитников, не имеет поддержки, тогда как работники вторичных отраслей — тарологи, сушисты и другие — получают бронирование без особых препятствий", — написал военный.

Довгий пояснил, что обращение об отсрочке от мобилизации компания отправила 24 июня 2024 года и ответ должен был бы поступить в течение 10 дней. Однако согласования нет и похоже на то, что компания будто бы не соответствует критериям бронирования. Военный и владелец "Баллистики" перечислил экономические показатели предприятия, аргументируя свою позицию, и обратился в Facebook в Министерство обороны, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Министерство экономики Украины, чтобы получить какие-то объяснения.

На момент публикации статьи не отыскалось ответов от представителей Министерств по бронированию сотрудников из сферы ВПК.

Бронирование от мобилизации — компания жалуется на отказ Фото: Скриншот Бронирование от мобилизации — компания заявила о соответствии критериям Фото: Скриншот

ООО "Баллистика" — компания, основанная в 2014 году, которая занимается выпуском снаряжения для ВСУ. Учредителей компании двое, свидетельствуют данные портала Youcontrol: Александр Довгий и Богдана Когутенко. В цехах "Балистики" мастерят бронежилеты, плитоноски, подсумки, разгрузочные системы и др. Общее количество работников — 200 человек.

Бронирование от мобилизации — детали

Отметим, в середине октября 2024 года правительство приостановило оформление бронирования от мобилизации, написало медиа NV со ссылкой на собственные источники. Журналисты привели объяснения причин такого решения, полученные от источников. Неназванные собеседники заявили, что президент Владимир Зеленский заметил слишком большое количество забронированных, при этом на фронте есть нехватка бойцов.

Напоминаем, 29 октября издание "РБК-Украина" рассказала детали об изменении критериев предприятий, которым разрешат бронировать сотрудников.