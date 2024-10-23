Бронь від мобілізації: в Україні повторно перевірять критичні підприємства

У постанові Кабміну йдеться про те, що орган, який ухвалив рішення про присвоєння підприємству статусу критично важливого, у разі потреби проведе перевірку відповідності критеріям.

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В Україні проведуть повторну перевірку підприємств, організацій та установ на критичність. Так, вони мають відповідати критеріям для бронювання своїх співробітників від мобілізації. Відповідна постанова під номером 1204 з'явилася на сайті Кабінету міністрів.

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Повідомляється, що уряд вніс зміни до Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, є важливими для забезпечення потреб Збройних сил.

Постанова визначає, що орган, який ухвалив рішення про присвоєння підприємству статусу критично важливого, у разі потреби проведе перевірку відповідності критеріям. За результатами перевірки буде ухвалено одне з таких рішень:

про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, а також скасовує їхній статус;

про відповідність підприємства, установи, організації критеріям.

Копія рішення протягом одного дня буде надіслана Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) і Мінцифри.

Постанова Кабміну Фото: Скриншот

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Тернополі бронювали військовозобов'язаних в обмін на бензин. В обласному ТЦК зізналися, що в кабінеті голови районного Терцентру знайшли докази, які мають значення в розслідуванні справи.

Також нагадаємо, що юрист Роман Лихачов розповів про призов заброньованих і проблеми мобілізації. Громадяни інколи приносять не повний пакет документів на бронювання і це використовують військкоми, щоб їх мобілізувати, пояснив експерт. Після цього рік-півтора триває судова тяганина, рішення визнають незаконним, а людина тим часом служить.