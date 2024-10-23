Бронь от мобилизации: в Украине повторно проверят критические предприятия
В постановлении Кабмина говорится, что орган, который принял решение о присвоении предприятию статуса критически важного, в случае необходимости проведет проверку соответствия критериям.
В Украине проведут повторную проверку предприятий, организаций и учреждений на критичность. Так, они должны соответствовать критериям для бронирования своих сотрудников от мобилизации. Соответствующее постановление под номером 1204 появилось на сайте Кабинета министров.Важно
Сообщается, что правительство внесло изменения в Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил.
Постановление определяет, что орган, который принял решение о присвоении предприятию статуса критически важного, в случае необходимости проведет проверку соответствия критериям. По результатам проверки будет принято одно из следующих решений:
- о несоответствии предприятия, учреждения, организации критериям, а также отменяет их статус;
- о соответствии предприятия, учреждения, организации критериям.
Копия решения в течение одного дня будет отправлена Минэкономики, Минобороны (СБУ, Службе внешней разведки, разведывательному органу Минобороны) и Минцифры.
Ранее СМИ сообщали, что в Тернополе бронировали военнообязанных в обмен на бензин. В областном ТЦК признались, что в кабинете главы районного Терцентра нашли доказательства, которые имеют значение в расследовании дела.
Также напомним, что юрист Роман Лихачев рассказал о призыве забронированных и проблемах мобилизации. Граждане иногда приносят не полный пакет документов на бронирование и это используют военкомы, чтобы их мобилизовать, пояснил эксперт. После этого год–полтора продолжается судебная волокита, решение признают незаконным, а человек тем временем служит.