Бронь от мобилизации: в Украине повторно проверят критические предприятия

В постановлении Кабмина говорится, что орган, который принял решение о присвоении предприятию статуса критически важного, в случае необходимости проведет проверку соответствия критериям.

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В Украине проведут повторную проверку предприятий, организаций и учреждений на критичность. Так, они должны соответствовать критериям для бронирования своих сотрудников от мобилизации. Соответствующее постановление под номером 1204 появилось на сайте Кабинета министров.

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Сообщается, что правительство внесло изменения в Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил.

Постановление определяет, что орган, который принял решение о присвоении предприятию статуса критически важного, в случае необходимости проведет проверку соответствия критериям. По результатам проверки будет принято одно из следующих решений:

о несоответствии предприятия, учреждения, организации критериям, а также отменяет их статус;

о соответствии предприятия, учреждения, организации критериям.

Копия решения в течение одного дня будет отправлена Минэкономики, Минобороны (СБУ, Службе внешней разведки, разведывательному органу Минобороны) и Минцифры.

Постановление Кабмина Фото: Скриншот

Ранее СМИ сообщали, что в Тернополе бронировали военнообязанных в обмен на бензин. В областном ТЦК признались, что в кабинете главы районного Терцентра нашли доказательства, которые имеют значение в расследовании дела.

Также напомним, что юрист Роман Лихачев рассказал о призыве забронированных и проблемах мобилизации. Граждане иногда приносят не полный пакет документов на бронирование и это используют военкомы, чтобы их мобилизовать, пояснил эксперт. После этого год–полтора продолжается судебная волокита, решение признают незаконным, а человек тем временем служит.