Бронирование от мобилизации в "Дії" закрыли: в чем причина и когда возобновят процесс

Процедуру закрыли из-за аудита критически важных предприятий. В Минобороны говорили о другом сценарии: проверки не помешают подачам новых заявок на бронирование работников.

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В мобильном приложении "Дія" временно закрыли процедуру бронирование работников от мобилизации из-за проведения аудита забронированных военнообязанных. После клика на поле "Подать заявление", пользователю сообщают, что услуга временно недоступна.

Аудит забронированных продлится до 15 ноября. "Дія" сообщит о возобновлении работы сервиса, украинцев призвали следить за обновлениями.

Аудит забронированных продлится до 15 ноября

Нардеп Александр Федиенко считает, что аудит проводят для выявления злоупотреблений при определении критической важности предприятия областными военными администрациями. Не менее важно проверить предприятия, которые предоставили работникам бронь, выехали из Украины и не вернулись.

"Цифровизация — это полезная штука, но не стоит во время войны этим было злоупотреблять. И, конечно, запретить выезд забронированным из Украины. Или под гарантии руководителя предприятия, что его работник вернется", — указывает нардеп.

Министерство обороны Украины уже предупреждало о проверках предприятий критической инфраструктуры. Ведомство обещало, что аудит не помешает подачи новых заявок на бронирование.

Кабинет Министров ранее приостановил критерии, определяющие критически важные для экономики Украины предприятия. СМИ писали, что причиной решения могло стать недовольство президента Владимира Зеленского количеством забронированных украинцев.

Напомним, Зеленский ранее критиковал модели экономического бронирования и называл их не совсем справедливыми. По его словам, ключевые специалисты оборонных предприятий "забронированы в том или ином виде".

Фокус ранее анализировал справедливость механизма бронирования в Украине. В Верховной Раде отмечали, что через военные администрации недостаточно критические для страны виды бизнеса получают больший процент бронирования сотрудников.