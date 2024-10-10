Отмена брони от мобилизации на время аудита: в Минобороны прокомментировали слухи

По словам замминистра обороны Ивана Гаврилюка, в Украине сейчас более миллиона забронированных от мобилизации мужчин.

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В Украине будут проводить аудит критических предприятий, которые получили этот статус от органов местного самоуправления, до 15 ноября. Однако на этот период бронирование от мобилизации отменять не будут. Об этом заявил первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк, пишет "Суспільне".

Отмечается, что именно он инициировал аудит на заседании правительства Украины.

В материале говорится, что в комиссию, которая будет этим заниматься, должны включить военных. Если предприятие окажется "не критичным для государства", то бронирование будет пересмотрено.

"Если это предприятие, например, завод, который действительно является "критическим", это понятно. Если это, например, спортивный клуб, который не имеет отношения, но определен как "критический", то "критичность" этой организации будет пересматриваться", — пояснил Гаврилюк.

Он при этом отрицает приостановку бронирования, о котором ранее сообщали СМИ. Также, по его словам, в Украине сейчас более миллиона забронированных от мобилизации мужчин.

"Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев — рост вдвое", — сказал он.

Аудит и отмена бронирования: что известно

Ранее "Экономическая правда" сообщала, что Кабинет министров до 15 ноября приостановил действие критериев, по которым определяют критически важные для экономики компании. Причиной стало возмущение президента Владимира Зеленского из-за количества забронированных от мобилизации украинцев. Журналисты сослались на собственный источник в правительстве.

Предполагается, что в случае выявления фактов необоснованного бронирования отсрочки от мобилизации будут аннулировать. До 15 ноября местные администрации совместно с ТЦК должны провести аудит уже принятых решений о признании компаний критически важными, а Минэкономики и Минобороны обязали подготовить проект постановления о разрешении таких проверок и пересмотра решений.

Напомним, Фокус писал, что в Украине запустили процедуру бронирования работников через "Дію", как альтернативу подаче бумажных документов. Руководители компаний могут подавать списки военнообязанных с электронной подписью, а система автоматически проверяет данные о них в реестре "Оберіг", факт официального трудоустройства и статус предприятия.