Скасування броні від мобілізації на час аудиту: у Міноборони прокоментували чутки

За словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, в Україні зараз понад мільйон заброньованих від мобілізації чоловіків.

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В Україні проводитимуть аудит критичних підприємств, які отримали цей статус від органів місцевого самоврядування, до 15 листопада. Однак на цей період бронювання від мобілізації скасовувати не будуть. Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, пише "Суспільне".

Зазначається, що саме він ініціював аудит на засіданні уряду України.

У матеріалі йдеться, що до комісії, яка цим займатиметься, мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання буде переглянуто.

"Якщо це підприємство, наприклад, завод, який дійсно є "критичним", це зрозуміло. Якщо це, наприклад, спортивний клуб, який не має відношення, але визначений як "критичний", то "критичність" цієї організації буде переглядатися", — пояснив Гаврилюк.

Він при цьому заперечує призупинення бронювання, про яке раніше повідомляли ЗМІ. Також, за його словами, в Україні зараз понад мільйон заброньованих від мобілізації чоловіків.

"Рішення було ухвалено, тому що різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч осіб, а тут за пару місяців — зростання вдвічі", — сказав він.

Аудит і скасування бронювання: що відомо

Раніше "Економічна правда" повідомляла, що Кабінет міністрів до 15 листопада призупинив дію критеріїв, за якими визначають критично важливі для економіки компанії. Причиною стало обурення президента Володимира Зеленського через кількість заброньованих від мобілізації українців. Журналісти послалися на власне джерело в уряді.

Передбачається, що в разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання відстрочки від мобілізації анулюватимуть. До 15 листопада місцеві адміністрації спільно з ТЦК мають провести аудит уже ухвалених рішень про визнання компаній критично важливими, а Мінекономіки та Міноборони зобов'язали підготувати проєкт постанови про дозвіл таких перевірок і перегляду рішень.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Україні запустили процедуру бронювання працівників через "Дію", як альтернативу подачі паперових документів. Керівники компаній можуть подавати списки військовозобов'язаних з електронним підписом, а система автоматично перевіряє дані про них у реєстрі "Оберіг", факт офіційного працевлаштування та статус підприємства.