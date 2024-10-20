Бронювання від мобілізації в "Дії" закрили: у чому причина і коли відновлять процес

Процедуру закрили через аудит критично важливих підприємств. У Міноборони говорили про інший сценарій: перевірки не завадять подачам нових заявок на бронювання працівників.

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У мобільному застосунку "Дія" тимчасово закрили процедуру бронювання працівників від мобілізації через проведення аудиту заброньованих військовозобов'язаних. Після кліка на поле "Подати заяву", користувачеві повідомляють, що послуга тимчасово недоступна.

Аудит заброньованих триватиме до 15 листопада. "Дія" повідомить про відновлення роботи сервісу, українців закликали стежити за оновленнями.

Аудит заброньованих триватиме до 15 листопада

Нардеп Олександр Федієнко вважає, що аудит проводять для виявлення зловживань під час визначення критичної важливості підприємства обласними військовими адміністраціями. Не менш важливо перевірити підприємства, які надали працівникам бронь, виїхали з України і не повернулися.

"Цифровізація — це корисна штука, але не варто під час війни цим було зловживати. І, звісно, заборонити виїзд заброньованим з України. Або під гарантії керівника підприємства, що його працівник повернеться", — вказує нардеп.

Міністерство оборони України вже попереджало про перевірки підприємств критичної інфраструктури. Відомство обіцяло, що аудит не завадить подачі нових заявок на бронювання.

Кабінет Міністрів раніше призупинив критерії, що визначають критично важливі для економіки України підприємства. ЗМІ писали, що причиною рішення могло стати невдоволення президента Володимира Зеленського кількістю заброньованих українців.

Нагадаємо, Зеленський раніше критикував моделі економічного бронювання і називав їх не зовсім справедливими. За його словами, ключові фахівці оборонних підприємств "заброньовані в тому чи іншому вигляді".

Фокус раніше аналізував справедливість механізму бронювання в Україні. У Верховній Раді зазначали, що через військові адміністрації недостатньо критичні для країни види бізнесу отримують більший відсоток бронювання співробітників.