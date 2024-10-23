Новый уровень коррупции: в Тернополе бронировали военнообязанных в обмен на бензин, — СМИ

В областном ТЦК признались, что в кабинете главы районного Терцентра нашли доказательства, которые имеют значение в расследовании дела.

Related video

В городе Тернополь на взятке задержали главу одного из районных ТЦК и СП на получении взятки. Как пишет издание ZAXID.NET, в обмен на то, чтобы не мобилизовать военнообязанного, военнослужащий получил талоны на 1000 литров топлива.

Задержание проводили работники Государственного бюро расследований и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Задержали председателя ТЦК неподалеку от Кафедрального собора Рождества Христова ПЦУ.

О следственных действиях в отношении одного из руководителей ТЦК сообщили также и в Тернопольском областном ТЦК и СП.

"Во избежание распространения искаженной и недостоверной информации сообщаем, что с участием работников территориального управления ГБР и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона проводились следственные действия в отношении руководителя одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ходе их проведения у должностного лица были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение в расследовании дела", — говорится в сообщении пресс-службы областного ТЦК и СП.

Напомним, что ранее в Киеве "ТЦК" задержало 83-летнего профессора, чтобы мобилизовать его на фронт для перевозки БК. 88-летняя сестра профессора отдала мошенникам все деньги и драгоценности, чтобы брата не мобилизовали.