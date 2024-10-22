"Случаев очень много": юрист рассказал о призыве забронированных и проблемах мобилизации (видео)

Граждане иногда приносят не полный пакет документов на бронирование и это используют военкомы, чтобы их мобилизовать, пояснил военный юрист Роман Лихачев. После этого год-полтора продолжается судебная волокита, решение признают незаконным, а человек тем временем служит.

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Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) призывают граждан, оформивших бронирование от мобилизации, при этом пренебрегают тем, что через полгода такое решение отменит суд. Между тем законодателям нужно искать баланс между потребностями фронта и экономики, формируя лучший механизм защиты от призыва. О проблемах так называемого "приостановления" бронирования военный юрист Роман Лихачев рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Лихачев ответил на вопрос журналиста, упомянувшего о жалобах предпринимателей на отсутствие работников и о заявлениях граждан, для которых приостановили бронирование. Юрист пояснил, что следует искать баланс между потребностями бизнеса и армии, и чтобы при этом не было злоупотреблений. По его словам, на сегодня мобилизуют даже тех людей, которые уже получили защиту от мобилизации. На такие действия решаются в ТЦК, поскольку им нужно выполнить план: набирают людей, те служат год-полтора, а потом суд признает, что это незаконно. Кроме того, военкомы используют ситуацию, когда есть проблема с документами.

"Много случаев, когда людей с бронированием все равно призывают, у меня таких обращений очень много. ТЦК [мобилизуют таких людей — Ред.] просто потому, что есть определенный план", — отметил юрист.

В эфире также прозвучало, что в украинском законодательстве нет такого понятия как "приостановление", ведь можно только отменить какое-то решение или приказ о бронировании. Поэтому "приостановление юридически это не правильная формулировка". Также собеседник журналистов обратил внимание на особенность процесса мобилизации, когда сначала людей признают непригодными или забронированными, а потом начинают проверять, не воспользовались ли они "коррупционными факторами". Еще одна проблема — экономическое бронирование, которое военные оценивают как не справедливое. При этом ТЦК нужно искать военнообязанных для фронта, а их нет, подчеркнул юрист.

"У ТЦК, думаю, возникает вопрос: здесь забронированные, здесь те, кто имеют на отсрочку, здесь те, кто служат, здесь те, кто за границей. Мобилизационного ресурса, которого можно призывать, его остается все меньше, и поэтому это основная причина приостановления бронирования", — пояснил Лихачев.

Отметим, 9 октября источник журналистов "Украинской правды" в правительстве сообщил, что процесс бронирования приостановили, ориентировочно, до 15 ноября. Решение, вероятно, принял президент Владимир Зеленский. В течение полутора месяцев работники военкоматов будут проверять основания для отсрочки и бронирования. Если выяснят, что оснований нет, то защиту от призыва отменят, рассказали собеседники журналистов.

Напоминаем, 21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что с декабря 2024 года планируют ввести определенные новации в систему мобилизации. Между тем на портале "Судебно-юридической газеты" рассказали историю о мужчине, который имел все основания для отсрочки, но получил отказ от ТЦК.