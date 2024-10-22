ТЦК отказала в отсрочке мужчине с тремя детьми, который предоставил все документы: решение суда

Сотрудники терцентра комплектования получили почтовое отправление с документами об отсрочке для отца троих детей до 18 лет. В ТЦК не собрали комиссию, чтобы решить вопрос, вместо этого начали звонить и приглашать в военкомат.

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Мужчина из Одесской области имел военный билет, в котором подтверждалась отсрочка от мобилизации из-за содержания трех несовершеннолетних детей. Выяснилось, что данные об этом отсутствуют в базе "Оберег". Гражданин обратился в терцентр комплектования (ТЦК). Военкомы сообщили, что отсрочки не будет из-за заявления не той формы и непредоставления определенных бумаг. О решении суда по иску военнообязанного написали на портале "Судебно-юридической газеты".

На портале рассказали о судебном деле №420/25955/24, которое рассматривалось в Одесском окружном административном суде. В протоколе заседания описано, каким образом ТЦК отказали в отсрочке от мобилизации мужчине, который согласно украинскому законодательству имел на нее право. Как выяснилось, гражданин содержит троих несовершеннолетних детей и еще до войны оформил отсрочку: она зафиксирована в военном билете. Впрочем, весной 2024 года его остановили на блок-посту под Измаилом и сообщили, что в реестре "Оберег" данных об этом нет. Тогда мужчина направил в ТЦК заказное письмо с заявлением о предоставлении отсрочки и добавил документы в подтверждение содержания троих детей. В ответ военкомы ему позвонили, пригласили к себе и сообщили, что отсрочки не будет, поскольку он не предоставил доказательство своего отцовства, а перед этим предоставил заявление не того образца.

Мобилизация в Украине — детали дела об отсрочке для отца троих детей Фото: Скриншот

Суд, рассматривая дело, обратил внимание на определенные действия ТЦК. Во-первых, получив документы по почте, военкомы должны были собрать комиссию и принять решение об отмене отсрочки — но они этого не сделали, вместо этого начали звонить фигуранту. Во-вторых, ведомство имеет доступ к государственным реестрам и должно было бы самостоятельно установить регистрацию трех детей на имя истца. Основываясь на этих и ряде других аргументов, суд решил, что в ТЦК должна все же рассмотреть документы мужчины и предоставить ему отсрочку, поскольку он действительно имеет на нее право.

Мобилизация в Украине — решение суда об отсрочке Фото: Скриншот

Автор статьи на СЮГ при этом обратили на определенные противоречия в обнародованном документе. Противоречие заключается в том, что, с одной стороны, судья говорил о "бездействии" ТЦК и непринятии решения, а с другой — требует отменить первое решение о непредоставлении отсрочки и принять другое.

Отметим, в сентябре в Полтавском областном ТЦК объяснили, что не все мужчины с тремя детьми-иждивенцами могут получить отсрочку от мобилизации. По словам представителя военкомата, смотрят на имена родителей в свидетельстве о рождении, на наличие долгов по алиментам и на то, платит ли алименты отец усыновленного ребенка.

Напоминаем, 22 октября работник терцентра комплектования назвал проблемы с повестками, которые присылают через "Укрпочту".