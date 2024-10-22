ТЦК відмовила у відстрочці чоловіку з трьома дітьми, який надав усі документи: рішення суду

Співробітники терцентру комплектування отримали поштове відправлення з документами про відстрочку для батька трьох дітей до 18 років. У ТЦК не зібрали комісію, щоб розв'язати питання, натомість почали телефонувати і запрошувати до військкомату.

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Чоловік з Одеської області мав військовий квиток, у якому підтверджувалась відстрочка від мобілізації через утримання трьох неповнолітніх дітей. З'ясувалось, що дані про це відсутні у базі "Оберіг". Громадянин звернувся до терцентру комплектування (ТЦК). Військкоми повідомили, що відстрочки не буде через заяву не тієї форми та ненадання певних паперів. Про рішення суду щодо позову військовозобов'язаного написали на порталі "Судово-юридичної газети".

На порталі розповіли про судову справу №420/25955/24, яка розглядалась у Одеському окружному адміністративному суді. У протоколі засідання описано, яким чином ТЦК відмовили у відстрочці від мобілізації чоловіку, який згідно з українським законодавством мав на неї право. Як з'ясувалось, громадянин утримує трьох неповнолітніх дітей і ще до війни оформив відстрочку: її зафіксовано у військовому квитку. Втім весною 2024 року його зупинили на блок-посту під Ізмаїлом і повідомили, що у реєстрі "Оберіг" даних про це немає. Тоді чоловік надіслав у ТЦК рекомендований лист з заявою про надання відстрочки та додав документи на підтвердження утримання трьох дітей. У відповідь військкоми йому зателефонували, запросили до себе і повідомили, що відстрочки не буде, оскільки він не надав доказ свого батьківства, а перед цим надав заяву не того зразка.

Мобілізація в Україні - деталі справи про відстрочку для батька трьох дітей Фото: Скриншот

Суд, розглядаючи справу, звернув увагу на певні дії ТЦК. По-перше, отримавши документи поштою, військкоми мали зібрати комісію і прийняти рішення щодо скасування відстрочки — але вони цього не зробили, натомість почали дзвонити фігуранту. По-друге, відомство має доступ до державних реєстрів і мало б самостійно встановити реєстрацію трьох дітей на ім'я позивача. Ґрунтуючись на цих та низці інших аргументів, суд вирішив, що в ТЦК повинна все ж розглянути документи чоловіка і надати йому відстрочку, оскільки він дійсно має на неї право.

Мобілізація в Україні - рішення суду щодо відстрочки Фото: Скриншот

Автор статті на СЮГ при цьому звернули на певні суперечності в оприлюдненому документі. Суперечність полягає в тому, що, з одного боку, суддя говорив про "бездіяльність" ТЦК та неприйняття рішення, а з другого — вимагає скасувати перше рішення про ненадання відстрочки і прийняти інше.

Зазначимо, у вересні у Полтавському обласному ТЦК пояснили, що не усі чоловіки з трьома дітьми-утриманцями можуть отримати відстрочку від мобілізації. Зі слів представника військкомату, дивляться на імена батьків у свідоцтві про народження, на наявність боргів за аліментами і на те, чи платить аліменти батько усиновленої дитини.

Нагадуємо, 22 жовтня працівник терцентру комплектування назвав проблеми з повістками, які надсилають через "Укрпошту".